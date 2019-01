Terremoto Centro Italia | ok a verifiche su case Sae danneggiate

Terremoto - scossa di magnitudo 3.6 nel basso Tirreno : epicentro al largo della Calabria - nel piano di Wadati-Benioff : 1/5 ...

Terremoto Centro Italia : i Governatori delle Regioni colpite giovedì a palazzo Chigi : giovedì 17 gennaio, a palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrerà i Presidenti delle Regioni colpite dal Terremoto, i Governatori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L'articolo Terremoto Centro Italia: i Governatori delle Regioni colpite giovedì a palazzo Chigi sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto a Napoli durante la notte di ieri di magnitudo 1.9 : epicentro a Quarto : Momenti di spavento nella città di Napoli, nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 gennaio 2019. Una scossa di Terremoto, non particolarmente forte, è stata registrata nella zona flegrea del capoluogo campano. I sismografi dell'I.N.G.V., Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con sede presso l'osservatorio vesuviano di Torre del Greco (città metropolitana di Napoli), hanno percepito un sisma di intensità pari a 1.9 di magnitudo, ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “Ci aspettavamo che i Comuni più colpiti potessero essere nella stanza dei bottoni. Invece no” : “Oggi è ufficiale la notizia che girava da giorni, alla quale non volevo credere. L’Anci Lazio (sezione regionale dell’Associazione dei Comuni Italiani, che rappresenta i Comuni del Lazio) ha nominato un proprio rappresentante nella Cabina di Regia sul Terremoto Centro Italia, senza alcuna condivisione con i Sindaci. La Cabina di Regia, ovvero lo strumento politico che decide il nostro futuro, fino ad ora composto dal Commissario e ...

Maltempo : intensa nevicata nelle aree colpite dal Terremoto in Centro Italia : intensa nevicata nelle scorse ore nelle aree del Centro Italia colpite dal terremoto nel 2016: dall’alba la neve sta ricoprendo Amatrice e Accumoli. Si registrano disagi alla viabilità interna e alle strade di accesso alle zone abitate. Nessuna criticità lungo la Salaria, che risulta percorribile in entrambi i sensi. L'articolo Maltempo: intensa nevicata nelle aree colpite dal terremoto in Centro Italia sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto CATANIA M 2.9/ Etna - ultime notizie INGV : scossa con epicentro a Santa Maria di Licodia : TERREMOTO CATANIA M 2.9. Etna, ultime notizie INGV: scossa con epicentro a Santa Maria di Licodia, il sisma non avrebbe causato danni a persone e/o cose.

Terremoto Centro Italia : scossa avvertita tra Lazio e Abruzzo - gente per strada in diverse citta' : Una scossa di Terremoto relativamente intensa è stata registrata e avvertita oggi 1 gennaio 2019, esattamente alle 19.38, sull'Italia centrale e precisamente sull'Appennino abruzzese. Stando ai...

Terremoto - scossa di magnitudo 4.2 con epicentro a Collelongo in provincia dell’Aquila. Non segnalati danni : Una scossa di Terremoto con epicentro a Collelongo, vicino all’Aquila, è stata registrata dall’Ingv poco dopo le 19.30 dell’1 gennaio. E’ stata avvertita anche a Roma, Latina e Frosinone. Il sisma è avvenuto a 17 chilometri di profondità nella zona della piana del Fucino, vicino alla località di villeggiatura di Villavallelonga. Alla prima scossa ne sono seguite altre due: alle 19.53 una di magnitudo molto inferiore, pari a 0.9, e ...

