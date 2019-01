Terremoti | scossa avvertita nel Bellunese

Terremoti - sciame sismico sull’Etna : scossa a Zafferana - studenti fuori dalle scuole : Un terremoto magnitudo ML 2.0 si è verificato a 5 km sudovest da Zafferana Etnea (Catania) alle 11:45:33 ad una profondità di 2 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. E’ solo l’ultima di una serie di scosse dello sciame sismico in atto sull’Etna da settimane. A Zafferana Etnea, uno dei Comuni più colpiti dal sisma magnitudo 4.9 del 26 dicembre, i ragazzi di alcune scuole sono stati fatti uscire ...

Terremoti - lieve scossa ieri in Valle Caudina : nessun danno : nessun danno a persone o cose ha causato la lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.7 registrata alle 22,15 di ieri sera in Valle Caudina, nel Sannio. L’epicentro è stato individuato a Forchia (Benevento), a 6 chilometri di profondità. L'articolo Terremoti, lieve scossa ieri in Valle Caudina: nessun danno sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoti - nuova scossa nel Catanese : 6.19 Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato dall'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia nel Catanese. La scossa è avvenuta alle 5:10 con epicentro a 7 km da Ragalna. Nella notte sono state diverse le scosse registrate sempre nella stessa zona: sette nelle scorse sette ore, con una magnitudo tra 2.3 e 3.0.

La scossa di Catania ha fatto crollare la statua del santo che protegge dai Terremoti : Sono in tutto una decina le persone rimaste ferite, in maniera non grave, per i danni provocati dalla scossa di magnitudo 4.8 registrata alle 3,18 sull'Etna dall'Ingv. Si lavora dalle 4.30 nel centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto di Catania, Claudio Sammartino. E' stato già compiuto un primo bilancio provvisorio dei danni con i crolli di muri e case e danni a chiese, soprattutto a Fleri, frazione ...

Forte scossa di terremoto in Sicilia : crolla a Pennisi la statua del Santo Protettore dai Terremoti : L'intensa scossa di terremoto che nella notte ha colpito l'Etna ha provocato numerosi danni, come vi stiamo mostrando in vari nostri articoli. Crolli, edifici e chiese danneggiate a Pennisi,...

Etna - la scossa fa crollare la statua di Sant’Emidio - santo protettore dai Terremoti : A Pennisi è stata parzialmente distrutta dal sisma la statua di Sant'Emidio, considerato dalla popolazione come il santo che protegge dai terremoti. Anche la chiesa dove sorgeva la statua ha subito gravi danni: come dimostra un video diffuso su facebook enormi blocchi di pietra si sono staccati dalla struttura.Continua a leggere

Terremoti : scossa lieve - 2.6 - a Bassano : ANSA, - VENEZIA, 23 DIC - Un terremoto di magnitudo 2.6 è stato registrato stamani, intorno alle ore 8.50, con epicentro a Bassano del Grappa , Vicenza, . Secondo le rilevazioni del Centro Terremoti ...

Terremoti : lieve scossa tra l’Alto Adige ed il Tirolo : Un terremoto magnitudo ML 2.4 si è verificato al confine Italia–Austria alle 15:04:47 ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La scossa sarebbe stata avvertita in un raggio di 15 km. L'articolo Terremoti: lieve scossa tra l’Alto Adige ed il Tirolo sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoti : scossa a Urago d’Oglio - avvertita fino alla bassa bresciana : Un terremoto magnitudo ML 2.6 si è verificato a 2 km est da Urago d’Oglio (Brescia) alle 21:27:21 di ieri sera ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito fino alla bassa bresciana. Non si registrano danni a persone o cose. L'articolo Terremoti: scossa a Urago d’Oglio, avvertita fino alla bassa bresciana sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoti - scossa di magnitudo 3.2 tra Piacenza e Genova - : Il sisma ha avuto epicentro a 2 km da Ferriere e a 12 da Santo Stefano d'Aveto. Non si segnalano danni a persone o cose

Terremoti : 170 feriti in scossa in Iran : TEHERAN, 25 NOV - Almeno 170 persone sono rimaste ferite nel terremoto che ha colpito questa sera la provincia occidentale Iraniana di Kermanshah. Lo ha reso noto il governatore della provincia, ...