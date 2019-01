Tassa di soggiorno | scoperta una maxi evasione di 450mila euro a Salerno | 24 denunce

Mancato pagamento Tassa di soggiorno : cinque albergatori denunciati : ... manutenzione, sicurezza, promozione e grandi eventi, facendo crescere l'economia turistica stessa. Risultano operative all'interno del gestionale n. 975 strutture ricettive, che hanno dichiarato e ...

Tassa di soggiorno - Carlisi : 'Usiamo i soldi per fare altri capolavori di ceramiche?' : Tassa di soggiorno, Carlisi: 'Usiamo i soldi per fare altri capolavori di ceramiche?' Marcella Carlisi Torna a infuocarsi la polemica sulla Tassa di soggiorno. A innescare la miccia è il consigliere ...

Turisti giornalieri a Venezia : pagheranno un ticket sino a 10 euro al posto della Tassa di soggiorno : E' In arrivo il ticket d'ingresso a Venezia. Una norma della manovra prevede infatti la possibilità di applicare una tassa di sbarco fino a 10 euro. Nelle intenzioni, la misura potrebbe anche ...

Manovra - a Venezia arriva Tassa di soggiorno per il turismo giornaliero : da 2 - 5 a 5 euro : Un contributo di sbarco per Venezia e isole minori che può arrivare a cinque euro. Lo prevede il comma 1129 del maxiemendamento alla Manovra economica che si sta votando alla Camera. L'intento è anche quello di limitare il turismo di massa.Continua a leggere

Consiglio comunale turbolento ad Alassio sulla Tassa di soggiorno. Il sindaco Melgrati : "Questa volta non è una gabella per il Comune" : Acceso dibattito ieri in Consiglio comunale ad Alassio sull'applicazione dell'Imposta di Soggiorno , LEGGI QUI , . L'iter di questa tassa, infatti è stato particolarmente controverso. L'...

Il sindaco di Londra ha detto che la città pagherà la Tassa per il permesso di soggiorno di tutti i dipendenti europei della sua amministrazione dopo Brexit : Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha detto che la città pagherà la tassa per richiedere il permesso di soggiorno definitivo – il cosiddetto settled status – a tutti i propri dipendenti europei che desiderano richiederlo dopo Brexit. I cittadini europei che vogliono

Tassa di soggiorno a Colico Incassati 125mila euro : Il primo anno di applicazione della Tassa di soggiorno a Colico ha fruttato 125.600 euro. Un dato ancora provvisorio che supera di gran lunga la previsione effettuata in modo molto prudenziale , come ...

Roma : controlli in hotel e B&B - scoperta evasione Tassa soggiorno 600 mila euro : Roma – Nell’ambito del contrasto all’abusivismo nel settore delle attivita’ ricettive, come hotel, B&B, case-vacanza, affittacamere e altre tipologie, che complessivamente nella Capitale risultano essere piu’ di 12mila, la Polizia di Stato ha attuato un sistema di verifiche incrociate tra annunci pubblicitari e banche dati di Comune e Regione delle strutture autorizzate, sul rispetto della normativa in ...

Roma : controlli in hotel e B&B - scoperta evasione Tassa soggiorno 600 mila euro : Roma – Nell’ambito del contrasto all’abusivismo nel settore delle attivita’ ricettive, come hotel, B&B, case-vacanza, affittacamere e altre tipologie, che complessivamente nella Capitale risultano essere piu’ di 12mila, la Polizia di Stato ha attuato un sistema di verifiche incrociate tra annunci pubblicitari e banche dati di Comune e Regione delle strutture autorizzate, sul rispetto della normativa in ...

Costiera - sequestro da 300mila euro : hotel non versavano Tassa soggiorno : Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione al sequestro preventivo anche per equivalente, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della ...