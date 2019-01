Supercoppa Italiana 2019 | il Milan è arrivato a Gedda FOTO

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan : si gioca il 16 gennaio - diretta su Rai Uno : La finale della Supercoppa italiana si giocherà il 16 gennaio alle 18:30 a Gedda: si sfidano Juventus e Milan. La partita sarà visibile su Rai 1 e in streaming su Raiplay. Dopo avere 'passeggiato' a Bologna (0-2) in Coppa Italia, la Juventus marcia col vento in poppa verso l'Arabia Saudita per provare a conquistare l'ennesimo trofeo, la Supercoppa italiana. Verso Juventus-Milan: Gattuso vuole la Supercoppa italiana Il Milan ha vinto a Genoa, ...

Juventus-Milan - orario Supercoppa Italiana : su che canale vederla in tv e streaming. Probabili formazioni : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio andrà in scena molto presto. Mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita) è fissato l’appuntamento. Spetterà a Juventus ed a Milan contendersi il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due compagini andranno al caldo del Medio Oriente e cercheranno di alzare a cielo il trofeo in un ...

Juventus-Milan - Supercoppa Italiana 2018 : quando si gioca e su che canale vederla in tv e streaming. Orario e programma : Mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) si giocherà Juventus-Milan, match valido per l’assegnazione della Supercoppa Italiana 2018. Si assegna il primo trofeo calcistico della stagione, la sfida non era andata in scena quest’estate ed è stata rinviata fino a questo momento: le due compagini si fronteggeranno a Jeddah (Arabia Saudita), l’incontro avrà come teatro questa città mediorientale e non sono mancate le polemiche visto il ...

Biglietti Supercoppa Italiana Juventus-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Supercoppa Italiana Juventus-Milan : data - programma - orari - tv e streaming. Le probabili formazioni : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio andrà in scena molto presto. Mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita) è fissato l’appuntamento. Spetterà a Juventus ed a Milan contendersi il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due compagini andranno al caldo del Medio Oriente e cercheranno di alzare a cielo il trofeo in un ...

Biglietti Supercoppa Italiana Juventus-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Brasile - DAZN trasmetterà gratis Coppa Italia e Supercoppa Italiana : La piattaforma di sport in streaming fornirà un assaggio dei propri contenuti agli utenti in vista del lancio ufficiale a marzo. L'articolo Brasile, DAZN trasmetterà gratis Coppa Italia e SuperCoppa Italiana è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Biglietti Supercoppa Italiana Juventus-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Infortunio Mandzukic/ Juventus news - problema ai flessori per il croato : salta la Supercoppa Italiana? : L'Infortunio di Mario Mandzukic è l'ultima novità che arriva dalla Continassa dove la Juventus sta preparando la prima gara del 2019.

Infortunio Mandzukic - il calciatore della Juve potrebbe saltare la Supercoppa italiana : Infortunio Mandzukic, il centravanti bianconero a serio rischio in vista della Supercoppa italiana che la Juve giocherà a Gedda contro il Milan Infortunio Mandzukic – Mario Mandzukic tiene in ansia la Juventus in vista della sfida della Supercoppa italiana con il Milan in programma il 16 gennaio a Gedda. L’attaccante croato, fa sapere il club bianconero, durante l’allenamento odierno ha accusato un problema ai flessori ...

Supercoppa Italiana - il Milan vuole il trofeo : Calabria giura battaglia : Milan, Davide Calabria, è pronto a dare battaglia nella Supercoppa Italiana che si disputerà a Gedda contro la Juventus “La Juventus è la favorita, ha un percorso più lungo a livello di vittorie con giocatori già pronti anche a livello Europeo. Noi siamo una squadra in costruzione e ovviamente partiamo da sfavoriti ma ce la giocheremo, si parte dallo 0-0″. Il difensore del Milan, Davide Calabria, è pronto ad affrontare la ...