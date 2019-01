Stanno uccidendo Brindisi | svegliamoci - Senza Colonne News - Quotidiano di

Fabrizio Corona aggredito al bosco della droga. I tossici : “Lo Stanno uccidendo aiuto!”. Lui : “Sono comparsi dal nulla - forse 50 - forse 30…” : “ stanno uccidendo Corona , lo stanno uccidendo !“. È il grido d’aiuto che alcuni tossici hanno lanciato sbracciandosi nella direzione di una pattuglia di carabinieri, impegnata nei controlli sul perimetro del cosiddetto “ bosco della droga” di Rogoredo a Milano. I militari avevano visto delle Land Rover parcheggiate e circondate da tossicodipendenti che si agitavano e avevano pensato che, come spesso accade, stessero ...

Demofobi - euroinomani e turboglobalisti. Ecco come Stanno uccidendo la democrazia : Il fiduciario dei mercati, l’euroinomane più impenitente, Mario Monti, in un’intervista rilasciata a Der Spiegel ebbe ad asserire senza perifrasi che, al fine di evitare che il costrutto europeo andasse in frantumi, i governi dovrebbero operare con maggiore indipendenza rispetto ai parlamenti e, anzi, erziehen, “educarli” (sic!). La classe dominante e il suo ceto intellettuale di completamento sono ab intrinseco Demofobi: i loro ...