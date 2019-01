Sondaggi Swg | solo il 50% degli elettori M5S è soddisfatto della sindaca Raggi

Sondaggio Swg per Enrico Mentana : Lega ai massimi storici - Matteo Salvini arriva al 33 per cento : La Lega di Matteo Salvini tocca i massimi storici. Secondo il Sondaggio Swg per il TgLa7 illustrato in diretta dal direttore Enrico Mentana, il Carroccio nell'ultima settimana guadagna ancora un punto ...

Sondaggio Swg : Lega supera di 6 punti il M5S - italiani critici verso manovra : Nuovo Sondaggio politico di Swg diffuso dal tg La7 il 10 dicembre: ancora una volta la Lega saldamente sopra il Movimento 5 Stelle con il 32 per cento, mentre i pentastellati si fermano al 26,2 per cento, a seguire tutti gli altri partiti. La fiducia al governo è ancora alta ma gli italiani sono più critici verso la nuova manovra economica e dopo la bocciatura da parte dell' UE sperano in una mediazione. La Lega si conferma primo partito, scende ...

Sondaggio Swg - Enrico Mentana spaventa Matteo Salvini : il 53% che inquieta la Lega : Per onor di cronaca, il Pd perde lo 0,1% e scende al 17,5%; Forza Italia sale dello 0,5% all'8,7% e Fratelli d'Italia cresce dello 0,4% assestandosi al 3,7 per cento. Ma le notizie meno buone, per ...

Primarie Pd - Matteo Renzi si ricandida? I suoi : “Non è da escludere”. E ha commissionato Sondaggio lampo a Swg : Un’indiscrezione, nessuna smentita e una mezza conferma: Matteo Renzi sta seriamente pensando di candidarsi alle Primarie del Partito democratico. È quanto sta circolando nelle ultime ore negli ambienti dem, non solo in quelli vicini al senatore semplice di Scandicci, che solo 24 ore fa aveva assicurato di non occuparsi del Congresso. L’ennesimo bluff della carriera politica dell’ex Rottamatore? Presto per dirlo, ma intanto ...

TgLa7 - Sondaggio Swg per Enrico Mentana : Luigi Di Maio gode - colpo di coda M5s. La pazzesca sorpresa grillina : Fermi tutti, Luigi Di Maio torna a sorridere: il sondaggio del TgLa7 di Enrico Mentana ribalta il quadro. Intendiamoci: i rapporti di forza tra Lega e M5s non cambiano, con il partito di Matteo ...

Sondaggio Swg - Lega-M5s : il distacco ora è siderale - Mentana fa godere Salvini : Il distacco tra Lega e Movimento Cinque Stelle si sta facendo sempre più vasto secondo l'ultimo Sondaggio Swg diffuso al TgLa7 da Enrico Mentana . Il partito di Matteo Salvini ha guadagnato un punto ...

Luigi Di Maio - lo sconcertante Sondaggio Swg : 'M5s sotto il 20%'. È la prima volta : ora gira una voce : ... su consiglio del suo braccio destro Stefano Buffagni , ha fatto rotta su Milano per ricucire i rapporti con il tessuto produttivo, le grandi imprese e il mondo di artigiani e start-up. Secondo il ...

Sondaggi - per Swg la Lega cresce mentre M5s cala. Consenso per il governo al 59 - 1% : La Lega sale e il M5s scende nelle intenzioni di voto. Se solo ieri l’istituto Ixè segnalava che il Carroccio “è uscito dal trend di crescita” e scende sotto il 30%, oggi il Sondaggio Swg dà un quadro diverso e segnala un +1,3 per cento di consensi (dal 30,4 al 31,7 per cento) nell’ultima settimana per Matteo Salvini e i suoi. Concordi entrambe le rilevazioni invece nel notare un calo del Movimento 5 stelle: secondo Swg i ...