Sondaggi politici | Lega vola al 34% | crolla il M5s | 23%

Sondaggi politici - è Matteo Salvini il protagonista del 2018 : Matteo Salvini è stato il protagonista del 2018 , secondo il Sondaggi o realizzato da Demos per la Repubblica. Nettamente primo nella classifica dei migliori, ma in alto (secondo) anche in quella dei peggiori. Per il 2019, il 23% degli italiani si attende un anno peggiore, caratterizzato da "prudenza" e "incertezza".Continua a leggere

Sondaggi politici - crescono Lega e M5s : aumenta consenso per la maggioranza. In calo Pd e Forza Italia : crescono sia il Carroccio che il Movimento 5 stelle e la maggioranza torna a toccare quasi il 60 per cento dei consensi complessivi per la prima volta da ottobre. Secondo le ultime rivelazioni di SwG per il TgLa7 del 3 dicembre, nell’ultima settimana la Lega ha guadagnato lo 0,5% (32 per cento) e il M5s lo 0,8% (27,3 per cento). I grillini sono tornati a salire nei consensi dopo più di un mese di flessione e lo hanno fatto in una delle ...