Smog | oltre 350 violazioni per il blocco auto a Roma

Smog Lombardia - Legambiente : per 5 giorni livelli oltre i limiti di legge : “Per 5 giorni consecutivi la qualità dell’aria nelle province di Milano, Pavia e Cremona è stata pessima, con picchi molto al di sopra dei limiti di legge di 50 µg/m³“: lo denuncia Legambiente Lombardia. “Anno nuovo, situazione vecchia – commenta Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia – Le istituzioni sembrano non prendere seriamente l’emergenza Smog e restano alla finestra ad attendere ...

Smog Torino : valori di PM10 oltre la soglia - possibile calo nelle prossime ore : A Torino si continuano a registrare valori di PM10 oltre la soglia di 50 microgrammi al metro cubo: ieri la rete di centraline dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale ha registrato un picco di 121 mcg alla stazione Rebaudengo, 93 a Lingotto, 90 a Beinasco e Leini, 108 a Oleggio, 99 a Vercelli. E’ previsto un calo dello Smog grazie al vento, ma la concentrazione di PM10 dovrebbe rimanere superiore ai 50 ...

Smog - Legambiente : a Venezia nel 2018 ben 63 giorni oltre i limiti : Legambiente Padova rende noto che Venezia è la città che nel corso del 2018 ha fatto registrare più giorni con sforamenti dei limiti di polveri Pm10, con 63 superamenti rispetto ai 35 previsti dalla legge. Seguono Padova, con 60 giorni, quindi Treviso con 53, Rovigo con 49, Vicenza con 46, Verona con 44, Belluno con 4. Inoltre, Legambiente Padova, per la città euganea, segnala 70 giorni di sforamento dei limiti per quanto riguarda l’ozono, ...

Smog Milano : 7 giorni con PM10 oltre i limiti : A Milano (così come in altre province della Lombardia, tra cui Lodi, Monza, Cremona e Pavia) si sono registrati 7 giorni di Smog oltre i limiti: secondo le rilevazioni di Arpa Lombardia, nella stazione fissa di Milano Verziere ieri in città si respirava nell’aria PM10 a 67 microgrammi al metrocubo (il limite consentito è 50). La media di PM10 per la città di Milano ieri era 61,6 microgrammi al metro cubo. L’inquinante è in discesa ...

Smog Emilia-Romagna : PM10 oltre i limiti - scattano le misure d’emergenza : Scattate oggi le limitazioni previste in caso di superamento dei livelli di PM10 a Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Modena e Forlì–Cesena: stop per tre giorni anche ai diesel Euro 4 e ulteriori restrizioni per riscaldamenti privati e commerciali. Le centraline Arpae hanno rilevato tra sabato e lunedì livelli di polveri sottili oltre i livelli di guardia, complici anche le condizioni meteo degli ultimi giorni. oltre allo stop ai diesel euro ...