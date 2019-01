Slittino | Coppa del Mondo Sigulda 2019 | pazzo team relay Vince la Lettonia padrona di

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2019 : Lettonia regno di Semen Pavlichenko. Sesto Dominik Fischnaller : Sesta tappa per la Coppa del Mondo di Slittino: a Sigulda oggi è andato in scena il singolo maschile. A trionfare sul durissimo catino lettone è Semen Pavlichenko: il russo si impone per l’ennesima volta nel suo regno. Sulle sette vittorie in carriera nel massimo circuito internazionale infatti questa è già la terza in terra baltica per il nativo di Bratsk che nel 2015 riuscì, sempre sullo stesso ghiaccio, ad agguantare anche il titolo ...

Slittino – Coppa del Mondo : a Sigula dominano Eggert e Benecken nel doppio - azzurri quinti : Eggert/Benecken strapazzano la concorrenza a Sigulda. quinti Rieder/Rastner, sesti Rieder/Kainzwaldner. Voetter quarta fra le donne I tedeschi Toni Eggert e Sascha Benecken si aggiudicano anche la tappa di Sigulda della Coppa del Mondo di doppio e consolidano il primato nella classifica di Coppa del Mondo con 725 punti, davanti ai compagni di squadra Wendl/Arlt, che sono secondi con 576 punti. Nella gara odierna Eggert/Benecken hanno ...

Slittino femminile - Coppa del Mondo Sigulda 2019 : Tatyana Ivanova precede Geisenberger - Voetter sfiora il podio! : La russa Tatyana Ivanova vince la tappa di Sigulda, in Lettonia, valevole per la Coppa del Mondo 2019 di Slittino femminile. L’atleta classe 1991 ha dominato sui 995 metri del budello lettone (2.2° di temperatura dell’atmosfera) dove detiene anche il record assoluto, chiudendo con i migliori tempi di entrambe le discese in 42.272 e 42.064 per un crono totale di 1:24.336. Alle sue spalle la leader della classifica generale, la ...

Slittino naturale - Coppa del Mondo Winterlein 2019 : Evelin Lanthaler batte nuovamente Pinggera. Sul podio Gruber e la staffetta : È sempre dominio italiano nella Coppa del Mondo di Slittino naturale. Dopo il trionfo nel doppio di Pigneter/Clara arriva un’altra vittoria, nel singolo al femminile: così come all’esordio di Kuhetai è doppietta, con Evelin Lanthaler che batte la connazionale e campionessa del Mondo Greta Pinggera. 51 i centesimi che dividono le due italiane, mentre in terza piazza c’è la padrona di casa Tina Unterberger. La classifica di Coppa ...

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2019 : Eggert e Benecken vincono nel doppio - bene gli azzurri - tutti nei primi otto : I tedeschi Toni Eggert e Sascha benecken proseguono nel loro dominio stagionale e si aggiudicano anche la tappa di Sigulda, in Lettonia, valevole per la Coppa del Mondo 2019 di Slittino doppio. I due campioni teutonici hanno messo in scena due manche pressoché perfette, con il miglior tempo in entrambe le discese sul budello lettone (42.059 e 42.060) rifilando 379 millesimi di distacco ai padroni di casa Oskars Gudrmovics e Peteris Kalinins e ...

Coppa del mondo di Slittino naturale : dominio italiano nel femminile - argento per Gruber tra gli uomini : Coppa del mondo di slittino naturale, tappa d’apertura in quel di Kühtai dominata dai colori azzurri sia tra gli uomini che nel femminile Due gare, due doppiette. L’Italia si conferma la regina indiscussa del singolo femminile nella Coppa del mondo di slittino naturale: come nell’opening stagionale di Kühtai, Evelin Lanthaler e Greta Pinggera si ripetono prendendosi il primo e il secondo gradino del podio, dove sono ...

Slittino naturale - Coppa del Mondo Winterleiten 2019 : Pigneter/Clara vincono nel doppio - secondi Lambacher/Lambacher : Un inizio di stagione non eccezionale, ora però arriva il pronto riscatto. Patrick Pigneter e Florian Clara continuano a dettar legge nel doppio della Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale. Nella tappa di Winterleiten i veterani azzurri tornano al successo: con la vittoria odierna si portano anche in testa alla classifica, a caccia dell’ennesimo trionfo. Miglior tempo nella prima run, stesso discorso nella seconda manche: non ...

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2019 : Italia avanti tutta in Nations Cup - bene i doppi : Iniziato il week-end lettone per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale: in quel di Sigulda sono andate in scena oggi le prove per la Nations Cup, qualificanti alle gare del massimo circuito internazionale. Molto bene gli azzurri nel doppio: Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner sono secondi alle spalle dei padroni di casa Oskars Gudramovics e Peteris Kalnins. Terza posizione per Ivan Nagler e Fabian Malleier. Ordine ...

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2019 : Dominik Fischnaller cerca la vittoria nel week-end lettone : Sesta tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale, l’ultima prima dell’appuntamento più importante del 2019: i Mondiali di Winterberg. Ci si sposta nella gelida Lettonia: appuntamento su un catino abituale per il massimo circuito internazionale quello di Sigulda. Pista molto tecnica e spesso con temperature davvero glaciali quella baltica: ci sarà spazio dunque per diverse sorprese. L’Italia ...

Slittino naturale - undici azzurri convocati a Winterleiten per la seconda tappa di Coppa del Mondo : Si è definita la composizione della compagine azzurra che prenderà parte alla seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Slittino naturale. Per le gare in programma a Winterleiten, in Austria, tra venerdì 11 e sabato 12 gennaio, il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato undici atleti: sette uomini e quattro donne, che proveranno a migliorare il bottino di cinque podi e tre vittorie raccolto nel primo appuntamento. Nel singolo ...

Slittino - seconda tappa di Coppa del Mondo a Winterleiten : ecco gli azzurri convocati : Undici azzurri per la tappa di Winterleiten: venerdì il doppio, sabato singolo maschile e femminile più la staffetta Sarà composta da undici elementi la squadra azzurra che parteciperà alla seconda tappa di Coppa del Mondo di Slittino naturale in programma a Winterleiten, in Austria. Sette uomini e quattro donne sono stati convocati dal direttore tecnico Armin Zöggeler: per il singolo maschile ci sono Florian Clara, Stefan Federer, Alex ...

Slittino – Coppa del mondo : i convocati per Konigssee : Confermati i dieci di Königssee per Sigulda: Dominik e Kevin Fischnaller nel singolo maschile, Voetter e Robatscher in quello femminile, tre coppie per il doppio Non c’è un attimo di tregua per la Nazionale di Slittino artificiale. Entrati nel vivo del stagione, si passa ormai da una tappa di Coppa del mondo all’altra senza sosta, così la convocazione degli atleti per Sigulda è stata anticipata a lunedì 7. Il direttore ...

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : Dominik Fischnaller torna sul podio - Voetter non al top : tornata la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale, per la prima tappa di questo 2019, e subito si rivede sul podio l’Italia, per la seconda volta in stagione, dopo l’esordio di Igls. A riuscirci, sul catino storico di Koenigssee, è ovviamente ancora una volta Dominik Fischnaller: In un week-end condizionato dal meteo inclemente, il 25enne nativo di Bressanone è riuscito, infatti, a conquistare la seconda piazza nel singolo ...