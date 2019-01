Sissy Trovato Mazza morta L' agente di polizia era in coma da due anni | la sua storia

Un colpo di pistola in ascensore : tutta la storia di Sissy Trovato Mazza - ‘la principessa guerriera’ : Un colpo di pistola l'ha sorpresa un giorno di novembre di due anni fa, mentre era in servizio in ospedale a Venezia. Dallo sparo alla morte, i due anni di misteri del caso della poliziotta penitenziaria Sissy Trovato Mazza, la 'principessa guerriera' che voleva 'aggiustare' le storture del carcere.Continua a leggere

