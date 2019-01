Sesso mindful | i benefici

vanityfair

(Di domenica 13 gennaio 2019) Migliora la saluteI sex toys da provareMigliora l'umoreRende più produttiviMigliora la vita sociale«Allora come è andata?», chiedo alla mia amica il giorno dopo. «La serata è stata carina, ma in realtà pensavo a tutte le cose che dovevo fare prima di partire», risponde lei raccontandomi la prima volta con il tipo che frequenta. Vi è mai capitato di essere distratte durante un rapporto sessuale? Di pensare alla lista della spesa e alla manicure da prenotare? Spesso non è tutta colpa del partner che non ci sa fare, ma può dipendere anche da noi stesse e dalla nostra predisposizione mentale.«Viviamo in un mondo pieno di distrazioni, in cui non prestiamo attenzione a ciò che facciamo e a chi ci sta intorno, tentiamo sempre di più di dividere la nostra attenzione cercando di svolgere più compiti possibili, perdendo di vista il vero focus: il nostro piacere». A sostenerlo è Kate ...