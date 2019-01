Serie D | Classe-Ciliverghe 2-0 | sconfitta pesante per gli ospiti

calcioweb.eu

: #SerieD, #ClasseCiliverghe 2-0: sconfitta pesante per gli ospiti - CalcioWeb : #SerieD, #ClasseCiliverghe 2-0: sconfitta pesante per gli ospiti - news_ravenna : Classe piange l’allenatore che l’ha portata in serie D: addio a Stefano Evangelisti - francGuerrieri : Dagli allenamenti con #Buffon ??????? alla sorella pallavolista ?? Oggi Gabriel #Meli è l'unico portiere classe '99 tit… -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Su un campo impraticabile, in una gara teoricamente a porte chiuse per inagibilità dell’impianto, ma che in realtà presenta in tribuna quasi un centinaio di tifosi delper una situazione surreale viste le direttive della Lega, ilsi gioca una fetta importante di salvezza. La giornata inizia male con capitan Minelli costretto ad alzare bandiera bianca nel riscaldamento per un risentimento muscolare, al suo posto Careccia va ad occupare il ruolo di terzino portando Sanni al fianco di Andriani in difesa. La partita fin dai primi minuti, a causa di un campo che non permette di giocare palla a terra, vede le due squadre affidarsi ai lanci lunghi con i gialloblù di Carobbio che prendono possesso della metà campo avversaria con i padroni di casa che si affidano a veloci ripartenze. Ildopo soli nove minuti va vicino al vantaggio: sponda di Aloia in area per ...