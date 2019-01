Sci | Veith infortunata | stagione finita

Sci alpino - nuovo infortunio per Anna Veith-Fenninger : rottura del crociato per l’austriaca : Anna Veith-Fenninger si è gravemente infortunata come riporta la Federazione Austriaca: la vincitrice della Coppa del Mondo 2014 e 2015 di sci alpino alpino si è procurata una rottura del legamento crociato del ginocchio e deve così interrompere la stagione. La 29enne è incappata nell’ennesimo crac al ginocchio, uno nuovo stop attende la fortissima austriaca che più volte è stata fermata da problemi fisici, anche se è sempre tornata ai ...

LIVE Sci - SuperG Lake Louise 2018 in DIRETTA : Viktoria Rebensburg al comando davanti ad Anna Veith : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Lake Louise, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si chiude la tre giorni di velocità in Canada con il SuperGigante. L’austriaca Nicole Schmidhofer, dopo le due vittorie consecutive in discesa, cerca uno straordinario tris, ma non sarà facile vista la grandissima concorrenza. Tina Weirather, Lara Gut, Michelle Gisin, Cornelia Huetter, ma anche Viktoria Rebenburg ...