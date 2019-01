Sci alpino - Pagelle Slalom Adelboden 2019 : Marcel Hirscher marziano - Noel esplode. Sei italiani a punti : Marcel Hirscher ha vinto lo Slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’austriaco ha sconfitto Noel e Kristoffersen, ben sei italiani hanno disputato la seconda manche ma nessuno ha concluso tra i primi dieci. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono messi maggiormente in luce e degli azzurri. Marcel Hirscher: 10. Semplicemente un cannibale, un mostro strepitoso, un fenomeno assoluto per cui si ...

Sci - slalom Adelboden – Le dichiarazioni degli azzurri dopo la gara : che soddisfazione per Moelgg : Ottimi risultati per gli azzurri impegnati nello slalom di Aldeboden: grande soddisfazione nelle dichiarazioni post gara Nello slalom disputato in condizioni climatiche proibitive tra nevicata abbondante e visibilità non ai massimi livelli, sono sei gli azzurri tra i primi trenta, ben cinque nella top 20. Il migliore è Manfred Moelgg, che chiude in 13esima posizione dopo l’undicesimo posto della prima manche, tutti molto vicini gli ...

Sci – Slalom Adelboden : trionfa Hirscher - Manfred Moelgg è il migliore dei 6 azzurri finiti nei primi 30! : Sei azzurri tra i primi trenta nello Slalom di Adelboden: il migliore è Moelgg, prima volta per Bacher. E Hirscher trionfa ancora La prima qualificazione alla seconda manche in carriera di Fabian Bacher e i punti conquistati da Simon Maurberger e dal giovanissimo Alex Vinatzer sono le notizie più belle che arrivano da Adelboden per l’Italia. Nello Slalom disputato in condizioni climatiche proibitive tra nevicata abbondante e ...

Sci alpino - sempre e solo Marcel Hirscher nello slalom di Adelboden. Vittoria n.67 in Coppa del Mondo - 6 azzurri a punti : sempre e solo Marcel Hirscher. Dopo aver monopolizzato il gigante, il fuoriclasse austriaco si è imposto anche nello slalom di Adelboden grazie ad una seconda manche da autentico fuoriclasse, incassando la Vittoria n.66 della carriera in Coppa del Mondo. Ancora una volta ha buttato tutto alle ortiche il connazionale Marco Schwarz: in testa al termine della prima manche, il 23enne ha inforcato proprio come a Zagabria. Seconda piazza e primo podio ...

Sci Alpino – Le dichiarazioni degli azzurri dopo la prima manche dello slalom di Adelboden : Moelgg: “Ho rischiato di scivolare e ho fatto un grande numero”. Gross: “Ho sentito la fatica”. Maurberger: “Ho sciato controllato” Le dichiarazioni degli azzurri dopo la prima manche dello slalom di Adelboden. Manfred Moelgg: “ho provato a resistere, ho fatto un grande numero a metà percorso dove ho rischiato di scivolare. Sono ancora qui a lottare”. Stefano Gross: “nella prima parte ...

Sci Alpino – Slalom di Adelboden - sei azzurri qualificati dopo la prima manche : Grandi emozioni sotto la neve di Adelboden: Schwarz in testa dopo la prima manche dello Slalom. Sei azzurri qualificati: Moelgg 11°, prima volta per Bacher La neve che si abbatte su Adelboden non rovina lo spettacolo. La splendida pista svizzera regala grandi emozioni con Marco Schwarz che, con il pettorale numero 12, è in testa dopo la prima manche con il tempo di 53″90 e un finale davvero straordinario. L’austriaco, in gran ...

Sci alpino - Slalom Adelboden 2019 : Marco Schwarz impressiona nella prima manche. Bene i giovani azzurri : qualificati Maurberger e Vinatzer. Out Razzoli : Lo Slalom di Adelboden non delude e dopo la prima manche conferma tutta la sua difficoltà e spettacolarità, soprattutto su un muro finale che ha creato problemi a tantissimi atleti. Al comando c’è un eccezionale Marco Schwarz, che con il pettorale numero dodici si è messo davanti a tutti. Semplicemente perfetto l’austriaco, che ha gestito al meglio una parte iniziale un po’ rovinata e soprattutto ha fatto la differenza sul muro ...

Sci - Slalom di Adelboden : forte nevicata nella notte - cambia il programma della gara : Slalom di Adelboden condizionato dalla forte nevicata della notte che ha indotto gli organizzatori a rivedere un po’ il programma Slalom di Adelboden confermato con otto azzurri al via: la forte nevicata della notte ha indotto gli organizzatori a rivedere un po’ il programma cancellando i tv break, mentre le partenze dei primi trenta avverranno dopo 10 secondi. La prima manche scatta alle 10.30 (diretta tv Raisport ed ...