San Pietro Apostolo arriva la nona edizione della ' Festa della Ciliegia'

Troppe strette di mano sulla via di San Pietro - Salvini : 'Costretto a rinunciare all'Angelus del Papa' : Il Papa è popolare, certo. Ma anche io lo sono. Questo il senso del passaggio di Matteo Salvini, nel suo live su Facebook, quando racconta un aneddoto. Voleva andare oggi a San Pietro, da bravo ...

Putin a Natale ha visitato i pazienti di un centro ospedaliero a San Pietroburgo - : Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato all'ospedale Hospis nella zona Nevskij di San Pietroburgo. Più di 250 bambini erano presenti all'ospedale, tra loro 23 bambini sono in ospedale 24 ore su ...

Epifania - Re Magi e Befane in piazza San Pietro. FOTO : Epifania, Re Magi e Befane in piazza San Pietro. FOTO Bandiere colorate, costumi d’epoca, musica, scope: oltre 1.400 figuranti hanno sfilato lungo via della Conciliazione a Roma per il tradizionale corteo storico-folcloristico. In una piazza gremita per l’Angelus del Papa , diverse anche le persone travestite da ...

Il Balletto di San Pietroburgo in scena con 'La Bella Addormentata' : Lo spettacolo Continuano le prevendite per "La Bella Addormentata", uno dei capolavori della danza dell'Ottocento che il Balletto di San Pietroburgo porterà sul palco del Teatro Alfieri di Asti ...

Villasimius e Carloforte insieme per l'istituzione dell'AMP "Isola di San Pietro" : Il Comune di Villasimius e l'Area Marina Protetta 'Capo Carbonara' di Villasimius affiancheranno il Comune di Carloforte nella realizzazione del programma strategico per l'istituzione dell'Area Marina ...

Marsala - in scena il Balletto di San Pietroburgo con "Il lago dei cigni" : La storia della principessa Odette, che un perfido sortilegio costringe a trascorrere le ore del giorno sotto le sembianze di un cigno bianco, sarà in scena il prossimo 16 gennaio al Teatro Impero , ...

San Pietro Apostolo - la novità di Radio Accademy in diretta dai villaggi turistici Eurecastyle : Antonella Pingitore , classe 1994 e Christian De Fusco , classe 1992, sono impegnati da tempo nel mondo dello spettacolo e della musica. Ricordiamo che Radio Accademy nasce ed avvia le trasmissioni ...

La messa di Natale del Papa a San Pietro : “Superare egoismi e ingordigia - troppi senza pane” : In occasione della messa della notte di Natale, Papa Francesco lancia un chiaro messaggio contro l'ingrodigia dell'uomo, "diventato avido e vorace": "Va superata la vetta dell’egoismo, non bisogna scivolare nei burroni della mondanità e del consumismo", per evitare che si ripeta quanto accade oggi, con troppe persone che "non hanno pane per vivere".Continua a leggere

Papa Francesco celebra la messa di Natale a San Pietro - : Gremita da 5mila fedeli, la Basilica per la prima volta risplende di nuova luce grazie a 780 apparecchi appositamente costruiti che utilizzano più di 100mila led

Natale - veglia della vigilia a San Pietro Poi festa nei musei della Capitale : Per un giorno intero il cuore della Città Eterna, un'area pedonalizzata, si trasformerà in un paesaggio da sogno con spettacoli, performance, istallazioni, musica, proiezioni e molto altro ispirati ...

Un poliambulatorio permanente sotto il colonnato di San Pietro : ...marzo 2013 - quando nel delineare i primi passi della sua missione pastorale giurò che avrebbe gettato le basi per fare della Chiesa e di tutti i suoi organismi - primo fra tutti il variegato mondo ...

San Pietroburgo : ecco Ice Fantasy - il festival delle sculture di ghiaccio. C'è anche un maiale : All'esposizione sono presenti tutti i continenti del pianeta, con la partecipazione dei 20 migliori scultori del mondo. Oltre alla Statua della Libertà e alle gondole veneziane, la sorpresa sarà il ...

Castel San Pietro - trova oltre mille euro e li restituisce : 1.180 euro, trovati per strada e senza un 'proprietario'. E' Bamonte a raccontarlo. «Verso le 15.30 di mercoledì sono uscito dal negozio per andare come sempre a prendermi un caffè». Tempo di fare ...

"A Natale metto una bomba a San Pietro" - arrestato terrorista somalo. Salvini : "Attenzione alta su mercatini" : Una bomba nella "chiesa più grande" d'Italia nel giorno di Natale o poco dopo, quando in quel luogo ci sono "il Papa e tanta gente, è pieno pieno pieno". E' quanto stava progettando il 20enne somalo ...