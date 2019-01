San Ferdinando | l’inferno ignorato dalla politica | baracche senza luce e acqua | migranti

San Ferdinando - Lucano e padre Zanotelli nella tendopoli : “Questo è un inferno. Diamo loro le case sequestrate” : “Quando mi hanno dato l’obbligo di non dimorare a Riace, dovevo venire qua”. Il sindaco “sospeso” Mimmo Lucano ieri mattina è stato alla baraccopoli di San Ferdinando dove ha accompagnato padre Alex Zanotelli. Il religioso comboniano si è voluto rendere conto di persona delle condizioni in cui sono costretti a vivere i migranti che, ogni anno, arrivano nella piana di Gioia Tauro per la raccolta delle arance. “padre Alex – spiega ...

Reggio Calabria - avvertite scosse di terremoto : epicentro tra Rosarno e San Ferdinando [DATI e MAPPE] : 1/9 ...

Calabria : incendio nella baraccopoli degli immigrati a San Ferdinando : Un incendio di rifiuti è scoppiato nella baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove vivono centinaia di migranti che vengono occupati come braccianti nella raccolta degli agrumi. Il rogo non ha provocato feriti. Le fiamme hanno distrutto una decina di baracche ed i quaranta cittadini extracomunitari che le occupavano sono stati collocati nella nuova tendopoli. nella baraccopoli di San Ferdinando vivono diverse centinaia ...

Nuovo incendio nella baraccopoli di San Ferdinando - danni ma nessun ferito : San Ferdinando , Reggio Calabria, - Un incendio di rifiuti, sulle cui cause sono in corso accertamenti, si è sviluppato ieri sera nella parte perimetrale della baraccopoli di San Ferdinando, in ...

Calabria - nuovo incendio nella tendopoli di San Ferdinando - distrutta una quindicina di baracche : Capodanno amaro per i braccianti della tendopoli di San Ferdinando. A meno di un mese di distanza dal rogo che è costato la vita al diciottenne Suruwa Jaithe , un nuovo incendio ha divorato diverse ...

Calabria - nuovo incendio nella tendopoli di San Ferdinando - distrutta una quindicina di baracche : Le fiamme si sarebbero propagate da uno dei bracieri di fortuna. Un mese fa il rogo che costò la vita al 18enne Suruwa Jaithe

La tragica morte di un migrante nel rogo nella tendopoli di San Ferdinando : Ciò che dentro di noi brucia è ancora un olocausto nell’inferno della tendopoli di San Ferdinando. L’ultimo sacrificio sull’altare delle

Disagi alla baraccopoli di San Ferdinando - i migranti : 'Qui viviamo in duemila' : A San Ferdinando , in Calabria, la baraccopoli è un lago di fango. Dopo il rogo di sabato scorso in cui ha perso la vita un migrante diciottenne , le telecamere di " Mattino Cinque " sono tornate ...

Incendio nella tendopoli di San Ferdinando - si valuta ipotesi dolo - : La tesi è che il rogo sia stato appiccato per uccidere il ragazzo anche se gli inquirenti precisano che al momento non c'è alcun elemento che lo provi. Intanto la salma del 18enne Souaro Jaiteh è ...

Tendopoli San Ferdinando : la 'polveriera' di migranti nella terra di nessuno : Dopo l'ennesima tragedia di sabato scorso, un gambiano di 18 anni è morto bruciato vivo, il prefetto ha fatto sapere di aver individuato un sito alternativo -

San Ferdinando - la morte del giovane gambiano è il primo vero fallimento di Salvini : “Non si può vivere così”. Aveva ragione il ministro dell’Interno Matteo Salvini quest’estate quando visitò la baraccopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro. Non si può nemmeno morire bruciati da un focolare come è accaduto per Suruwa Jaithe, ammazzato dall’indifferenza di chi lascia che in un Paese civile vi sia una baraccopoli alla pari di quella di Korogocho a Nairobi. La morte di questo 18enne è il primo vero fallimento del ...

San Ferdinando - trovato sito alternativo : 3.48 Un sito alternativo alla tendopoli di San Ferdinando è già stato individuato: un'area ex industriale nella Piana di Gioia Tauro. Lo ha detto il prefetto di Reggio Calaria, Michele Di Bari, al Giornale Radio Rai, a poche ore dalla riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, convocata dopo l'incendio in cui è morto un giovane del Gambia. "La volontà - ha dichiarato il prefetto - è quella di sostituire le tende con i ...

Migranti : incendio in tendopoli San Ferdinando - un morto : Secondo quanto risulta agli investigatori, il giovane era stato ospite del centro Sprar di Gioiosa Ionica fino a venerdì scorso. Poi se ne era andato volontariamente - Ancora una tragedia nella ...