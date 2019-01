Salvini | «Spero che il Festival di Sanremo non sia la Festa dell' Unità»

Migranti - de Magistris : “Criminale comportamento di Salvini e governo. La storia li giudicherà e spero anche un tribunale” : “Sea Watch? In questa vicenda c’entrano Salvini e il governo. Lasciare delle persone e dei bambini in mezzo al mare col gelo e la tempesta è un crimine. Davvero è qualcosa di indegno, di criminale, di immorale, di indecente. Ci sarebbero tanti modi per apostrofare il comportamento dei governanti italiani”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Barba e capelli”, su Radio Crc, dal sindaco di Napoli, Luigi de ...

Salvini : «Subito le nuove riforme. Spero sia l’ultima manovra con il potere di veto della Ue» : Il vicepremier leghista e ministro dell’Interno: «Ora la legittima difesa, entro marzo le autonomie. Di Battista commissario? Ma lui gira il mondo ed è pagato, è geniale»

Matteo Salvini : “Spero sia l’ultima manovra con il veto di Bruxelles” : "Io spero che questa sia l’ultima manovra con una lunga e complicata trattativa con Bruxelles, spero che quel potere di veto sia superato. Ma non tutto il male vien per nuocere", ha dichiarato il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini in un'intervista concessa al Corriere della Sera.Continua a leggere

Manovra - Salvini : "Spero sia l'ultima con il potere di veto dell'Ue" - : Dopo l'approvazione della legge di Bilancio e la firma di Mattarella, il vicepremier al Corriere della Sera si dice "felice perché ci sono 20 miliardi per il superamento della Fornero". Bonafede sulle ...

Salvini : «Subito le nuove riforme. Spero sia l'ultima manovra con il potere di veto della Ue» : Di certo, l'Italia chiederà un commissario che si occupi di economia o di lavoro o di agricoltura, non di filosofia». Per esempio, Alessandro Di Battista? Il suo nome circola parecchio... «Lui sta ...

Milano - ladri in casa di Fabrizio Corona alla vigilia di Natale | Lui in video : "Prima o poi mi faccio 30 anni di galera - spero in Salvini" : L'ex re dei paparazzi ha trovato l'appartamento a soqquadro e riprende su Instagram il sopralluogo delle forze dell'ordine con parole di rabbia. Poi un post in famiglia per alleggerire i toni

Milano - svaligiata alla vigilia di Natale la casa di Fabrizio Corona : 'Prima o poi mi faccio 30 anni di galera - spero in Salvini' : "Si sono bevuti anche un'aranciata a sfregio e l'hanno lasciata qui per prendermi in giro ", ha continuato Corona nel suo sfogo su Instagram, documentando ogni cosa: non solo la confusione e gli ...

Natale - i ladri entrano in casa di Corona. Lui : 'Spero in Salvini' : È tornato, ha trovato la casa sottosopra e ha subito preso in mano lo smartphone per documentare ogni cosa. I ladri sono entrati in casa di Fabrizio Corona e l'ex re dei paparazzi ha condiviso sul web ...

Manovra - Salvini : 'Noi in buona fede - spero che anche l'Ue lo sia' : "Noi siamo in buona fede e conto che lo sia anche l'Unione europea: non è che lavoriamo giorno e notte a gratis". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rispondendo ai ...

Matteo Salvini torna su Twitter dopo la polemica di Spataro : 'Spero nessuno si offenda' : Pentito per la zuffa di ieri con il procuratore Spataro sugli arresti dei nigeriani? Macché. Matteo Salvini va di nuovo all'attacco, tra l'ironico e il puntuto. E twitta il ministro dell'Interno non ...

Salvini : spero utile cena Conte-Juncker - Ue ha bisogno Italia : Roma, 24 nov., askanews, - 'Non credo che a Bruxelles si preoccupino dello zero virgola, all'Europa serve un'Italia che cresce. E sanzioni e ricatti non servono nè all'Italia nè all'Ue'. Lo ha detto ...

Tav : Salvini - spero che presto arrivi valutazione costi-benefici : Roma, 22 nov. (AdnKronos) - "Sulla Tav nel contratto di governo, io quello che firmo mantengo, c'è scritto che degli esperti stanno valutando i costi e i benefici. Io preferisco sempre andare avanti, però siccome ho firmato questo impegno aspetto che degli esperti dicano se conviene agli italiani an

Decreto Sicurezza - Salvini : “O passa entro il 3 dicembre o salta tutto”. Brescia (M5s) : “Spero che il testo cambi” : “Il Decreto Sicurezza serve al Paese e passerà entro il 3 dicembre o salta tutto e mi rifiuto di pensare che qualcuno voglia tornare indietro”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine della presentazione di un’iniziativa per la donazione di sangue nel piazzale del Viminale. Il riferimento è al gruppetto di deputati del Movimento Cinque Stelle che ha chiesto modifiche al testo arrivato dal Senato (con conseguenti ...

Napoli - de Magistris accoglie Salvini : 'Spero che porti elementi di concretezza e positività' : 'Ci auguriamo che domani il ministro ci porti elementi di concretezza e positività. Se sarà così non potremmo che prenderne atto'. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in vista della ...