Salvini assicura | ' Cesare Battisti presto in Italia'

Violenza stadi - Salvini assicura : 'Sradicheremo i violenti' : 'Ogni settimana ci sono 12 milioni di tifosi che seguono gli eventi sportivi e 6mila teppisti, da non confondere con i tifosi che sono il 99%. L'obiettivo è sradicare la Violenza con ogni mezzo ...

Violenza stadi - Salvini assicura : «Sradicheremo i violenti» : «Ogni settimana ci sono 12 milioni di tifosi che seguono gli eventi sportivi e 6mila teppisti, da non confondere con i tifosi che sono il 99%. L'obiettivo è sradicare la Violenza con...

Salvini : "Contento della manovra - non è vero che ho ceduto". E Di Maio assicura : "Niente aumento IVA" : Il giorno dopo lo scampato pericolo per la procedura d'infrazione, Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro dell'Interno, rivendica i risultati del negoziato con Bruxelles sulla manovra, sottolineando ...

Rnezi - Salvini tifoso? Gattuso assicurati : ANSA, - ROMA, 19 DIC - "Fossi Gattuso mi prenderei un'assicurazione per non far partecipare attivamente Salvini alle partite del Milan". Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Facebook, ironizzando sull'...

Salvini assicura che la Mafia - Camorra e ‘ndrangheta spariranno presto : Salvini contro la criminalità organizzata, assicura che la Mafia, Camorra e ‘ndrangheta spariranno presto Matteo Salvini vola in Emilia a consegnare alla Guardia di Finanza un edificio confiscato ai clan e dal centro civico di Sorbolo, nella pianura tra Parma e Reggio Emilia, fa una promessa ambiziosa, parlando di lotta contro la criminalità organizzata a istituzioni e scolaresche: «Siamo più forti noi. Possono tener duro ancora qualche ...

Previdenza : Quota 100 - Salvini assicura : 'La misura parte ad inizio 2019' : Il ministro dell'Interno e segretario federale della Lega Matteo Salvini smentisce le ipotesi sul rinvio della misura in materia previdenziale volta a garantire l'uscita anticipata a migliaia di lavoratori rimasti colpiti dalla precedente Riforma Fornero. Oggi, infatti, il Governo Conte effettuerà le stime sui costi derivanti dalle due misure ritenute i pilastri della nuova Legge di Stabilità 2019, ovvero Quota 100 e reddito di ...

Pensioni - Matteo Salvini assicura : “Nessun rinvio di quota 100 - parte a inizio 2019” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, assicura che la quota 100 e il conseguente avvio del superamento della legge Fornero in tema di Pensioni, non verrà rinviata ed entrerà in vigore già nei primi mesi del 2019. "Entro oggi ci saranno le stime vere su Pensioni e reddito di reinserimento al lavoro. Se in manovra avremo messo più soldi, potremo spostarli su altro", aggiunge.Continua a leggere

Pensioni - Quota 100 - Salvini rassicura : 'nessun cambiamento' e l'assegno non sarà ridotto : "Smontare la legge Fornero è un mio preciso impegno lo faremo rispettando tutti i parametri". Lo ha affermato il vicepremier della Lega Matteo Salvini dopo che il testo della manovra è giunta in Parlamento con i relativi 56 emendamenti presentati senza nessuna traccia della Quota 100 e del cosiddetto reddito di cittadinanza fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle. Brambilla propone Quota 104 Lo stesso Salvini, inoltre, ha ricordato che il ...

Manovra - l'appello di Boccia a Conte : "Evitare procedura d'infrazione - convinca i due vicepremier". Intanto Salvini assicura : "Quota 100 ... : Ed ha ammonito: la "strategia" espansiva di bilancio che il governo italiano ha adottato" con la Manovra economica per il 2019 "non sembra funzionare ed è importante per l'economia italiana che ...

Salvini rassicura : "Quota 100 resta" : "Smontare la legge Fornero è un mio preciso impegno e lo faremo rispettando tutti i parametri. Però il diritto al lavoro, alla salute, alla pensione vengono prima di tutti i decimali ". Così il ...

Nessuna penalizzazione per chi va in pensione a 62 anni - assicura Salvini : Per accedere alla pensione a 62 anni si deve rinunciare a quota considerevole di pensione. 'Non è vero, ma è evidente che chi va via prima non porta anche i contributi che non ha versato. Nessuna ...

Global Compact - Salvini assicura : 'Ci sarà una linea comune Lega- M5s' : Il vicepremier cerca di disinnescare le tensioni nella maggioranza sul documento dell'Onu contenente le linee guida nella gestione dell'immigrazione e ribadisce che il governo non parteciperà all'...

Pensioni - Salvini assicura : ‘Quota 100 nella manovra - i soldi ci sono’ : “Quota 100 c’è, i soldi ci sono”: lo ha assicurato il vicepremier leghista Matteo Salvini parlando oggi con i cronisti della manovra e della riforma delle Pensioni. Ancora una volta non sono mancate da parte del ministro dell’Interno critiche alla legge Fornero che intende smantellare “pezzo per pezzo” nel corso della legislatura con il governo gialloverde. Intanto, l’esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte parte con l’introduzione di nuovi ...

Matteo Salvini assicura : “Il governo non tasserà i risparmi degli italiani” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, garantisce che il "governo non tasserà i risparmi degli italiani", nonostante la bocciatura della manovra italiana da parte della Commissione europea con la conseguente possibilità di una procedura d'infrazione. "Spero che lo scontro finisca, il governo vuole dialogare con l'Unione europea", assicura ancora Salvini.Continua a leggere