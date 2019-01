Salto con gli sci - Coppa del Mondo Sapporo 2019 : Maren Lundby conquista il primo successo dell’anno. Ottima nona Elena Runggaldier : Per la prima volta in questa stagione Maren Lundby sente il profumo della vittoria: la norvegese domina la seconda gara del weekend a Sapporo (Okurayama, HS 137), consolida il secondo posto in Coppa del Mondo e cerca di dare avvio alla rincorsa alla vetta. La sua coppia di salti è di altissimo livello: ottiene 128 metri e 106.6 punti con il primo, 133.5 con 123.3 punti il secondo, per un punteggio totale di 229.8. Dietro la Lundby si piazza ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi fa il vuoto : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Althaus rimane in vetta - Elena Runggaldier sale in 24^ piazza : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Fenomenale Ryoyu Kobayashi! Sesta vittoria consecutiva per il nipponico che precede Kubacki e Stoch. Insam 47° : Ryoyu Kobayashi non sbaglia un colpo e prolunga la sua striscia di vittorie consecutive in Coppa del Mondo a quota 6, eguagliando il primato fatto segnare da altri quattro atleti e garantendosi la possibilità di superarlo in occasione della gara di domani. Il nipponico ha semplicemente dominato in lungo e in largo sul trampolino HS135 di Predazzo, sede della nona tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci maschile, rifilando un ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Sapporo 2019 : Daniela Iraschko-Stolz vince davanti a Seyfarth e Lundby. Delude Takanashi 11^ - Runngaldier ottima 12^ : La Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci femminile è ripartita con la prima gara del weekend a Sapporo, in occasione della terza tappa stagionale. Sul trampolino HS137 nipponico si è sorprendentemente imposta l’austriaca Daniela Iraschko-Stolz, tornata al successo dopo un digiuno di quasi un anno prendendosi la testa della graduatoria nella prima serie e difendendola strenuamente nella seconda dagli attacchi della tedesca Juliane ...

Salto con gli sci - Sapporo incorona l’austriaca Iraschko-Stolz : Runggaldier chiude al dodicesimo posto : Iraschko-Stolz regina del trampolino di Sapporo. Cresce Runggaldier, è 12sima. Punti anche per Lara Malsiner Buona prestazione di Elena Runggaldier nella prima delle due gare di Coppa del mondo femminile in programma sul trampolino HS137 di Sapporo, in Giappone. La ventottenne gardenese delle Fiamme Gialle ha concluso la sua prova con un’incoraggiante dodicesima posizione, era da un anno che non riusciva a terminare nella top-15. ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Ryoyu Kobayashi domina - Alex Insam qualificato con il 35° posto : Si sono appena concluse le qualificazioni della gara sul Trampolino Dal Ben di Predazzo (HS135), in Val di Fiemme. Non fa quasi più notizia il nome del primo classificato: Ryoyu Kobayashi. Il giapponese, con un Salto che per lui è al risparmio: la misura è di 134.5 metri, il punteggio di 146.5. Dopo aver portato in Giappone il Grande Slam nella Tournée dei 4 Trampolini, il dominatore stagionale non mostra alcuna intenzione di interrompere il ...

Salto con gli sci - miglior prestazione stagionale per Elena Runggaldier : l’azzurra è settima a Sapporo : A Sapporo la migliore Runggaldier dell’anno: è settima nelle qualificazioni. Anche Lara Malsiner centra la finale Elena Runggaldier centra la migliore prestazione stagionale a Sapporo, in Giappone. Nelle qualificazioni sull’HS137 l’azzurra classe 1990 chiude al settimo posto con un Salto da 115 metri valutato con una media del 17 dai giudici. Così, con 108.4 punti, entra nella top ten e solo la norvegese Maren Lundby è un ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Sapporo 2019 : Maren Lundby domina le qualificazioni - Elena Runggaldier è 7^ e Lara Malsiner 24^ : Riparte la Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci femminile con il primo atto della terza tappa stagionale a Sapporo, in Giappone, nel primo appuntamento della trasferta asiatica che si concluderà tra una settimana a Zao. Le qualificazioni odierne hanno definito le 40 partecipanti alla gara di domani e hanno fornito indicazioni interessanti sui valori messi in campo dalle principali protagoniste e candidate per il successo. La norvegese ...

