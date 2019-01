Ryan Reynolds sarà il nuovo volto di un profumo iconico

Self/less : trama - cast e curiosità del film con Ben Kingsley e Ryan Reynolds : Venerdì 16 novembre, a cominciare dalle 21.25, va in onda su Italia Uno Self/less, pellicola del 2015 che vede Ryan Reynolds nel ruolo del protagonista principale che, all’inizio della vicenda, ha anche le fattezze di Ben Kingsley. Il regista è Tarsem Singh, che in passato ha diretto anche The Cell – La cellula e Immortals (in cui ha recitato il protagonista de I Medici, Daniel Sharman). Self/less: il trailer Self/less: la ...