Roma | Di Francesco | Nel 2019 voglio più continuità

C.Italia : Di Francesco - la Roma ci tiene : ANSA, - Roma, 13 GEN - "Lo scorso anno in Coppa Italia abbiamo fallito per tanti motivi, però sono dell'idea che in ogni competizione bisogna ambire a fare meglio e i ragazzi devono capire che per noi ...

Francesco Chiofalo : il ragazzo di Selvaggia Roma lo accusa di violenza : Lo scorso 9 gennaio, Francesco Chiofalo all'ospedale San Camillo di Roma si è sottoposto all'atteso e lungo intervento chirurgico per asportare un tumore al cervello. A seguito dell'intervento, in molti, tra gli utenti dei social, hanno criticato l'ex ragazza di Francesco, Selvaggia Roma, tacciando quest'ultima di essersi rivelata totalmente indifferente al problema di salute esposto in modo pubblico dall'ex-tentatore. Critiche a cui è seguita ...

Pesanti accuse contro Francesco Chiofalo : Picchiava Selvaggia Roma e….Leggi per saperne di più : Dopo aver parlato dal profilo di Selvaggia Roma, Luca Muccichini poche ore fa ha pubblicato delle storie sul suo account, nelle quali ha fatto un’altra grave accusa. Luca ha detto che l’ex fidanzato di... L'articolo Pesanti accuse contro Francesco Chiofalo: Picchiava Selvaggia Roma e….Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Francesco Chiofalo : l’accusa choc del fidanzato di Selvaggia Roma : Il fidanzato di Selvaggia Roma si scaglia contro Francesco Chiofalo Francesco Chiofalo è stato ricoverato alcuni giorni fa per operarsi. Difatti l’uomo si è dovuto sottoporre a un difficile intervento per asportare un tumore al cervello. Tumore grosso quanto una pallina da biliardo. Tuttavia, anche in questo difficile momento, c’è chi ha voluto polemizzare. Chi? Poco fa il fidanzato di Selvaggia Roma ha fatto alcune accuse choc nei ...

Fidanzato Selvaggia Roma video fiume : duro su Francesco Chiofalo e madre : Il Fidanzato di Selvaggia Roma, video fiume. Durissimo attacco a Francesco Chiofalo: “Non ci interessa niente di quel che è successo e di lui”. Poi le dichiarazioni shock: “In passato ha menato Selvaggia” Ieri la madre di Francesco Chiofalo ha pubblicato, attraverso il profilo social del figlio, una serie di Instagram Stories in cui ha […] L'articolo Fidanzato Selvaggia Roma video fiume: duro su Francesco Chiofalo ...

Roma - Mancini richiesto da Di Francesco : Monchi vuole chiudere subito : Roma Mancini – La Roma è al lavoro per il mercato, un lavoro duro quello di Monchi che è chiamato a rinforzare una rosa che deve diventare competitiva per la lotta Champions. Monchi lavora in questi giorni già per l’estate, oltre che per (eventuali) riparazioni invernali. Ed infatti è confermato l’interesse per Gianluca Mancini, 22 anni, […] L'articolo Roma, Mancini richiesto da Di Francesco: Monchi vuole chiudere subito proviene da ...

Francesco Chiofalo - l'ex Selvaggia Roma insultata dai fan : «Neanche un pensiero». La replica choc : Selvaggia Roma ancora nell'occhio del ciclone. Francesco Chiofalo ha superato l'operazione al cervello e ha rassicurato i fan tramite i social. Grande sollievo per tutti coloro che...

Francesco Chiofalo - la mamma risponde a Selvaggia Roma : ‘Vergogna’ : Un po’ ce lo aspettavamo. Le parole che Selvaggia Roma, ex protagonista di Temptation Island, ha riservato all’ex fidanzato Francesco Chiofalo dopo che era stata sollecitata a esprimersi pubblicamente circa il delicato momento che il ragazzo sta attraversando, hanno provocato la reazione della famiglia di ‘Lenticchio’, fresco fresco di intervento per asportare un tumore al cervello. La donzella, infatti, ha detto senza ...

Il web contro Selvaggia Roma per il commento su Francesco Chiofalo : ‘Un angioma benigno non è morte’. Ecco cosa ha detto : Il commento di Selvaggia Roma sull’intervento di Francesco Chiofalo L’ex fidanzata ha risposto a quanti hanno criticato il suo silenzio sulla faccenda Selvaggia Roma è stata accusata sui social di non aver sostenuto nemmeno... L'articolo Il web contro Selvaggia Roma per il commento su Francesco Chiofalo: ‘Un angioma benigno non è morte’. Ecco cosa ha detto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Selvaggia Roma su Francesco Chiofalo : strumentalizza la sua malattia : Selvaggia Roma é stata molto criticata sui social per non essersi mostrata partecipe del dramma vissuto dal suo ex Francesco Chiofalo che, dopo aver scoperto di avere un tumore al cervello, si è sottoposto a un intervento molto delicato durato diciotto ore. Selvaggia, attaccata sui social, si è difesa dicendo che Francesco avrebbe secondo lei strumentalizzato la sua malattia per guadagnare consensi. A detta della Roma il tumore del suo ex ...

Selvaggia Roma spietata : 'Francesco ci ha marciato - un angioma benigno non è morte' : Alla luce di quanto accaduto a Francesco Chiofalo nel corso di questi giorni, la sua ex fidanzata Selvaggia Roma ha deciso di pubblicare un commento spietato contro di lui. La ragazza lo ha accusato di aver giocato e di aver marciato sulla vicenda facendo tutte quelle Instagram Stories dal momento che 'un angioma benigno non è morte'. Francesco si opera di tumore e Selvaggia lo attacca sui social: 'Ha giocato' Come tutti i fan sapranno, ieri ...

Selvaggia Roma e il commento rimosso su Francesco Chiofalo : ‘Un angioma benigno non è morte’ : Sono ancora una volta i social network la piazza in cui va in scena l’ennesimo episodio riprovevole. Protagonista Selvaggia Roma, che nelle ultime ore è stata attaccata per non aver dedicato pubblicamente nemmeno un pensiero al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, sottopostosi a un delicato intervento per asportare chirurgicamente un tumore al cervello e con il quale aveva condiviso l’esperienza di Temptation Island 2017. La ragazza, ...

Francesco Chiofalo operato - il commento poi cancellato di Selvaggia Roma : La ex fidanzata del personal trainer ha risposto con fermezza a chi l'ha accusata di aver taciuto anche nel giorno...

Francesco Chiofalo operato. Selvaggia Roma choc : “Ci ha marciato” : Selvaggia Roma contro Francesco Chiofalo dopo l’intervento Selvaggia Roma è al centro delle critiche. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, operato per un tumore al cervello, è stata attaccata sui social per non aver speso alcuna parola di incoraggiamento a favore dell’ex compagno. Stanca dei continui attacchi, la Roma ha risposto a un utente e subito dopo ha eliminato il post, sostenendo che Chiofalo avrebbe marciato sulle sue ...