Risultati Coppa Italia Diretta gol live score | ottavi | Chiesa lancia la Fiorentina! Ora

Risultati Coppa ITALIA / Diretta gol live score : si gioca al Grande Torino! - ottavi di finale - : RISULTATI COPPA ITALIA: la Diretta gol live score delle partite attese oggi 13 gennaio 2019 e valide per il tabellone degli ottavi di finale.

I Risultati degli ottavi di finale di Coppa Italia : Nel pomeriggio la Fiorentina ha eliminato il Torino: alle 18 c'è Inter-Benevento (a porte chiuse) e poi alle 20.45 Napoli-Sassuolo

Tabellone Coppa Italia calcio 2019 - gli incroci e gli accoppiamenti fino alla finale. Programma - orari - date e Risultati : La Coppa Italia 2019 di calcio entra nel vivo con l’entrata delle big, le migliori otto squadre dell’ultima Serie A. Dagli ottavi di finale si incomincia a fare tremendamente sul serio, il Tabellone a eliminazione diretta è pronto per regalare partite mozzafiato e grandi emozioni con tutte le grandi chiamate e dare il meglio per proseguire la propria avventura nel torneo. La Juventus deve difendere il torneo e incomincerà la propria ...

LIVE Inter-Benevento Coppa Italia 2019 in DIRETTA : Risultati e azioni in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottavo di finale della Coppa Italia di calcio tra Inter e Benevento: oggi, dopo le vittorie di ieri di Lazio, Milan e Juventus, oggi i nerazzurri sono chiamati a rispondere alle big del calcio nostrano e qualificarsi ai quarti di finale del torneo. La Lazio attende di conoscere il nome della sua avversaria: l’Inter spera di superare i beneventani, che andranno a San Siro in cerca ...

Risultati Coppa ITALIA / Diretta gol live score : Cutrone trascina il Milan - adesso c'è la Juventus! - ottavi - : RISULTATI COPPA ITALIA: Diretta gol live score degli ottavi, oggi 12 gennaio sia giocano le prime tre partite con Lazio, Milan e Juventus subito in campo.

Coppa d'Asia 2019 - i Risultati : vincono e vanno agli ottavi Arabia Saudita - Iran e Iraq : Arrivano i primi verdetti in questa giornata di Coppa d'Asia 2019 . In campo i gironi D ed E, che consegnano alla fase successiva - gli ottavi di finale - i primi protagonisti. Nel gruppo D avanti sia ...

Coppa del Re - Risultati ottavi di finale andata : Levante Barcellona 2-1. Vince il Siviglia - André Silva in gol : Levante-Barcellona 2-1 4' Cabaco , L, , 18' Mayoral , L, , 85' rig. Coutinho , B, Levante , 3-4-1-2, : Aitor Fernandez; Cabaco, Postigo, Chema , 69' Jason, ; Coke, Prcic, Campana, Simon; Rochina , 75' ...

Bob - tutti i Risultati della tappa di Coppa Europa andata in scena oggi ad Igls : Coppa Europa, giornata di esordi a Igls: prima volta per Micol Cattaneo, Giulia Chenet e Giacomo Proserpio Giornata interlocutoria e con qualche esperimento a Igls per il bob azzurro in Coppa Europa. Nel due femminile per la prima volta Tania Vicenzino e Giada Andreutti gareggiavano separate, con entrambe a fare da pilota in coppia rispettivamente con altre due ragazze arrivate dall’atletica, Micol Cattaneo e Giulia Chenet. I due ...

Coppa d’Asia 2019 : i Risultati di oggi (8 gennaio) e le classifiche. Iraq-Vietnam 3-2 - l’Arabia travolge la Corea del Nord : oggi si sono giocate due partite valide per la Coppa d’Asia 2019, competizione continentale che si sta disputando negli Emirati Arabi Uniti. L’Iraq ha sconfitto il Vietnam per 3-2: i giallorossi sono passati in vantaggio al 24′ con un autogol di Atiyah ma si sono fatti raggiungere da Alì undici minuti più tardi, poi al 42′ Nguyen Cong Phuong regalava il 2-1; nella ripresa la rete di Tariq al 60′ e la prodezza di ...