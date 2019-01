Ristruttura la casa di famiglia e trova 150 milioni di lire | ma nessuna banca vuole

Ristrutturare casa - ecco tutti i bonus fiscali confermati nel 2019 : Dai lavori straordinari all'incentivo green, dagli sgravi per l'efficienza energetica agli arredi: tutte le detrazioni che si possono ottenere e le modalità per rientrare nell'agevolazione

La famiglia è troppo povera - il paese le Ristruttura la casa : Una storia di solidarietà autentica viene da Melendugno, nel Salento, dove la comunità locale si è mobilitata per ristrutturare e mettere in sicurezza la casa pericolante e fatiscente in cui vive una famiglia povera di ex pastori. L'iniziativa è nata spontaneamente nelle scorse settimane, dopo una segnalazione giunta ai vigili urbani. La casa era puntellata e in precarie condizioni igienico sanitarie e malgrado ...

Agevolazioni per Ristrutturare casa e cartelle esattoriali Leggi la guida alla manovra : Nel provvedimento gli incentivi alle auto elettriche e ibride e sanatorie sulle cartelle esattoriali: tutte le novità

Lecce - famiglia povera in casa a rischio crollo : il paese si mobilita per Ristrutturarla : Quella che si sta per raccontare è una gran bella notizia fatta di solidarietà e generosità, perché quanto accaduto nella provincia di Lecce, in particolare nel comune di Melendugno, rappresenta il grande cuore degli italiani quando ci sono momenti di difficoltà. Infatti, l'amministrazione comunale del piccolo paese salentino in collaborazione con la polizia municipale e tutti i cittadini, si sono mobilitati per fare un vero e proprio regalo di ...

Robbie Williams vince la battaglia contro Jimmy Page : potrà Ristrutturare casa : Cosa mette sullo stesso piano la popstar Robbie Williams e uno dei chitarristi più influenti della storia del rock come Jimmy Page? Le guerre del vicinato. Nel 2013, infatti, l'ex Take That aveva acquistato una casa a Melbury Road, a Londra, proprio accanto alla Tower House abitata dall'ex Led Zeppelin nel 1972. «Ci incontravamo di rado», afferma Williams, «quando ancora avevo riverenza nei confronti di Jimmy Page. I dissapori tra i due ...

Acqua Vera lascia a casa 55 dipendenti - via alla Ristrutturazione aziendale : L'azienda controllata dal gruppo SanPellegrino - Nestlé infatti ha inviato in queste ore le prima lettere di licenziamento ai 55 dipendenti dello stabilimento di Sana Giorgio in Bosco, nel Padovano, considerati in esubero. Si tratta del piano di ristrutturazione aziendale dell'Acqua Vera da tempo annunciato dall'azienda.Continua a leggere