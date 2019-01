Rider | il governo studia le tutele | stop al pagamento a cottimo | tfr e rimborso per le

Torino - dove è nata la protesta dei Rider : “Condizioni sempre peggiori. Fino ad oggi dal Governo solo parole” : “Ogni incidente e ogni morte di un rider è responsabilità di chi come Poletti e Di Maio ha fatto propaganda sulla nostra pelle”. Il messaggio dei rider al Governo arriva dai rider di Torino, la città da dove nel 2016 è partita la protesta dei fattorini italiani. Qui sono nati gli scioperi dei rider. Qui si sta celebrando il primo processo italiano contro un’azienda del food delivery. Qui è nata “casa rider”, uno spazio all’interno di uno ...

Appendino contro la Lega domani in piazza per il sì alla Tav : "Mi fanno sorRidere - così non rispettano il contratto di governo" : Salvini replica: "Sempre stati favorevoli, un sorriso allunga la vita". Chiamparino sollecita il Carroccio: "E' ora che decida da che parte stare"

Rider - governo studia decreto : di Alessandra Testorio, - Il ministero del Lavoro starebbe studiando, a quanto apprende l'Adnkronos, la possibilità di varare per decreto le norme a tutela dei Rider , i ciclo-fattorini del cibo a ...

Paga minima e tetto consegne - la bozza del governo sui Rider : Il ministero del Lavoro cerca di stringere i tempi sul dossier "rider", i fattorini delle piattaforme del food delivery , e invia alle parti una prima bozza di intervento in vista di un prossimo ...

RepZine. Massimo Ghini in 'Natale a 5 stelle' : 'Io - premier di un governo da Ridere' : Il presidente del Consiglio che non t'aspetti. Massimo Ghini interpreta un premier maldestro in 'Natale a 5 stelle', il film di Carlo Vanzina...

Governo da Ridere : ... che appunto non sarebbe una gran mossa perché li rinfocoleremmo, li faremmo chiudere nella testuggine più pazza del mondo. Ma, cari strateghi, lo spettacolo vale un po' di spread, per le risate di ...

Berlusconi - 'governo illiberale - anticamera di una dittatura'/ Salvini - 'fa Ridere'. Vacilla il centrodestra - IlSussidiario.net : Berlusconi "governo illiberale, siamo all'anticamera della dittatura". Salvini replica, 'sciocchezze, fa ridere. Italia mai più serva di nessuno'