Rai | il 2018 anno di successi | rete leader negli ascolti

Rai Sport - Coppa Italia Tim Cup 2018/2019 Ottavi - Programma e Telecronisti : In attesa dell'inizio del girone di ritorno del campionato di serie A, il weekend (diretta Rai) che sta per cominciare sarà dominato, dal punto di vista calcistico, dalla Coppa Italia. Il tabellone è allineato a livello degli Ottavi di finale, ai quali sono arrivate tredici squadre di serie A, una di B, il Benevento, e ben due di C, il Novara e la Virtus Entella. Il regolamento prevede partite secche, con tempi supplementari ed ...

Ascolti 2018 - i contenuti più fruiti in televisione su Rai e Mediaset : Sport, fiction, intrattenimento e cultura. Questi i contenuti più fruiti in televisione nel corso del 2018, che si registra come anno positivo per la Rai anche per quanto riguarda l’offerta video online sia su Raiplay che sul canale Youtube. Un altro anno di successi, dunque, per il sevizio pubblico, che vanta la finale del festival di Sanremo, condotto da Claudio Baglioni, come l’evento televisivo più visto ...

Smog finalmente entro i limiti - il 2018 ha restituito ai bRaidesi un'aria più pulita : E' molto positivo il bilancio 2018 relativo alla qualità dell'aria a Bra: per la prima volta dal 2003, quando è stata introdotta la rilevazione degli inquinanti, il valore delle polveri sottili Pm10 ...

Premi Lotteria Italia 2018-19 : diretta su Raiuno e verifica online dei tagliandi vincenti : Giunge al termine la Lotteria Italia 2018-19. Stasera si terrà la fatidica estrazione finale del celebre concorso a Premi che, anche quest'anno, ha attirato l'attenzione di un cospicuo numero di Italiani. Complessivamente, infatti, sono stati quasi sette milioni i biglietti che sono stati venduti nel corso di questi mesi, complice anche l'abbinamento del concorso alla trasmissione I Soliti Ignoti condotta da Amadeus su Raiuno, che questa sera ...

Juventus - Bernardeschi traccia un bilancio del 2018 e ricorda Astori : 'Ci saRai sempre' : Ieri sera l'Italia ha dato il benvenuto al 2019. Anche i giocatori della Juventus ne hanno approfittato per accogliere il nuovo anno e alcuni di loro hanno tracciato un bilancio sul 2018 che stava per concludersi fra questi c'è Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero nel suo messaggio postato sui social ha avuto un pensiero speciale per Davide Astori. Bernardeschi aveva un rapporto di grande amicizia con il difensore scomparso nel marzo ...

I top e i flop del 2018 per Rai e Mediaset : Non ci sono stati solo 'L'amica geniale', il Festival di Sanremo o 'Amici', grandi successi di ascolto per Rai e Mediaset. La tv di Stato e le emittenti di Cologno Monzese hanno collezionato alcuni flop, a cominciare dal Grande Fratello Vip di Canale 5 per finire con 'La prova del cuoco' o 'Sanremo Young' di Rai1. La rete ammiraglia Rai, pero', e' rimasta imbattibile sulla fiction, vera carta vincente di Viale Mazzini, che la incorona regina ...

Ascolti Tv domenica 30 dicembre 2018 - Se Dio Vuole vince sempre Rai1. Che tonfo Victoria! Galeazzi commuove tutti : Ascolti Tv domenica 30 dicembre 2018. Su Rai1 il film Se Dio Vuole con Alessandro Gassmann e Marco Giallini fa 4 milioni di spettatori di media e con il 18% di share vince la prima serata. Clamoroso ...

Principe azzurro cercasi - Rai 2/ Streaming video del film con Anne Hathaway - oggi - 30 dicembre 2018 - : Principe azzurro cercasi, la trama e il cast del film in onda su Rai Due oggi, domenica 30 dicembre 2018 con Anne Hathaway.

Se Dio vuole - Rai 1/ Streaming video del film con Alessandro Gasmann - oggi - 30 dicembre 2018 - : Se Dio vuole, la trama e il cast del film in onda su Rai Uno oggi, domenica 30 dicembre 2018 con Alessandro Gassman e Marco Giallini.

Ascolti TV | Sabato 29 dicembre 2018. Non c’è più religione 17.4% - Io e Lucio 10.9% - Firenze Secondo Me 2%. Su Rai4 Professione Assassino 2.6% : Lucio Dalla Su Rai1 il film Non c’è più religione ha conquistato 3.596.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 lo speciale Io & Lucio – Dalla Morandi solo 30 anni fa ha raccolto davanti al video 2.341.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 Big Hero 6 ha interessato 1.402.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Olè ha intrattenuto 924.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 C’era una volta in America ha ...

Pallavolo - Serie A1 Femminile : il Club Italia CRai chiude il 2018 con una sconfitta - Cuneo si impone 0-3 : CRONACA Parte forte Cuneo e sullo 0-5 a favore delle ospiti coach Bellano chiama il primo time out della serata. E' Sylvia Nwakalor a muovere il tabellone per il Club Italia Crai , 1-7, . Il video ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : il Club Italia CRai chiude il 2018 con una sconfitta - Cuneo si impone 0-3 : Nessuna vittoria per il Club Italia Crai al termine del girone d’andata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile Il 2018 e il girone di andata della Samsung Volley Cup si chiudono senza vittorie per il Club Italia Crai. Questa sera al Palazzetto del Cnetro Federale Pavesi le azzurrine hanno ceduto 0-3 (18-25, 21-25, 17-25) alla Bosca San Bernardo Cuneo. Presente alla partita anche il ct della Nazionale Davide Mazzanti. CRONACA ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 30 Dicembre 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 30 Dicembre 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Programmi TV di stasera - sabato 29 dicembre 2018. Su Rai 2 Big Hero 6 : Big Hero 6 Rai1, ore 21.25: Non c’è più Religione Film del 2016, di Luca Miniero, con Claudio Bisio, Alessandro Gassman e Angela Finocchiaro. Trama: Portobuio è una piccola isola del Mediterraneo, “spaccata” a metà: da una parte gli italiani che ci sono nati e che non fanno più figli, dall’altra, invece, i magrebini che a Portobuio sono arrivati da qualche anno e che sono la parte “viva” dell’isola. Tra le due comunità non corre buon ...