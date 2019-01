Quota 100 | negli uffici Inas Cisl Trapani tutte le informazioni per fare il calcolo

Pensione anticipata e uscita Quota 100 : il ritardo del Tfr che slitta fino al 2024 : "La liquidazione del Tfr maturata con la Pensione anticipata a quota 100 e pagata fino a cinque anni dopo l'uscita per la Pensione prefigura una vera e propria appropriazione indebita, anche se temporalmente definita". Sono queste le considerazioni di Mario Baldassari, Presidente del Centro studi economia reale apparse oggi sul Corriere della Sera in merito alle modalità di uscita nel 2019 con le pensioni a quota 100. In attesa di conoscere i ...

Pensioni flessibili Quota 100 e Reddito di Cittadinanza - decreto mercoledì o giovedì : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 13 gennaio 2019 vedono emergere nuove conferme dal Governo in merito all'approvazione del decreto legge sulla quota 100 e sul Reddito di Cittadinanza entro il prossimo giovedì. Nel frattempo dal Ministro del Lavoro Di Maio arrivano nuove dichiarazioni sul taglio degli assegni dei sindacalisti, mentre dall'opposizione si rilancia la lotta all'impostazione della Manovra. Infine, anche le parti sociali ...

Quota 100 - Ape sociale e opzione donna : le novità del 2019 sulle pensioni : Il decreto del pacchetto pensioni dell’esecutivo Conte slitta ancora, ma questo non vuol dire che le misure in cantiere rischino di saltare. Ormai sembra tutto fatto su Quota 100, opzione donna e sugli altri interventi previdenziali inseriti nella bozza del decreto. I provvedimenti hanno bisogno di ulteriore tempo per essere limati, come ribadito dal Presidente del Consiglio Conte in persona. Limature che non dovrebbero produrre grandi ...

Riforma pensioni : Quota 100 - la misura sarà difficile da raggiungere per le lavoratrici : Il Governo Conte sta attualmente lavorando sui decreti attuativi che dovrebbero dare efficacia ai due provvedimenti in materia previdenziale contenuti nella nuova Legge di Stabilità 2019. Si tratta del cosiddetto reddito di cittadinanza e della Quota 100 che, come ormai tanti sanno partiranno ad aprile. Tuttavia, la Ragioneria generale dello Stato sta ancora esaminando il decreto che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri entro la prossima ...

Quota 100 e RdC - decreto rimandato alla prossima settimana : Il decreto attuativo sulla Quota 100 e sul reddito di cittadinanza è ancora all'esame della Ragioneria generale dello Stato. Il testo, infatti, era atteso per giovedì scorso ma, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa "AGI", arriverà entro la prossima settimana. Il premier Giuseppe Conte, intanto, ha rassicurato che si tratta di una riforma complessa e il Governo non potrà permettersi errori: "Vogliamo fare le cose per bene", ha spiegato il ...

Pensioni - c'è una "trappola nascosta" in Quota 100 : la beffa è dietro l'angolo : Il traguardo di quota 100 appare irraggiungibile per molte lavoratrici. Le donne hanno in media carriere più frammentate...

Ecco la trappola di Quota 100 : quota 100 è alle porte. Il governo la prossima settimana dovrebbe presentare il decreto che di fatto segnerà il superamento della legge Fornero. Un decreto che sostanzialemnete accorcerà i tempi per l'...

Pensioni - c'è una "trappola nascosta" in Quota 100 : Il traguardo di quota 100 appare irraggiungibile per molte lavoratrici. Le donne hanno in media carriere più frammentate...

Pensioni flessibili in LdB2019 e Quota 100 - l'esecutivo punta al ricambio generazionale : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 12 gennaio 2019 vedono arrivare nuove dichiarazioni da parte del Presidente del Consiglio Conte in merito al funzionamento della Quota 100. In particolare, il Premier evidenzia l'utilità della misura dal punto di vista della staffetta generazionale. Nel frattempo arrivano nuove prese di posizione anche da parte del Ministro del Lavoro Di Maio sul taglio agli assegni d'oro e sulla Governance dell'Inps, ...

Pensioni - per le donne sarà difficile raggiungere Quota 100 : quota 100 sarà il piatto forte della riforma delle Pensioni. Con 62 anni di età e 38 di contributi i lavoratori del settore privato e i dipendenti pubblici potranno anticipare l’uscita fino a 5 anni. Le donne, però, hanno in media carriere lavorative più frammentate, con un’anzianità contributiva media di 25 anni, ben lontana dai 38 richiesti per la nuova quota 100. Nuove possibilità con opzione donna e ape sociale...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 slittano ancora : Giuseppe Conte difende il rinvio dell'approdo in Consiglio dei ministri del decreto su Reddito di cittadinanza e quota 100 spiegando che sulla seconda misura il governo vuole "fare le cose per bene". Dagli Stati generali dei consulenti del lavoro, il presidente del Consiglio dedica ampia parte del suo intervento al provvedimento bandiera del Movimento 5 stelle sostenendo che si tratta di un "manifesto politico" e non di ...

Pensione anticipata Quota 100 : uscita nel 2019 - i contributi per arrivare a 38 anni : Trentotto anni di contributi più l'età minima di 62 anni per arrivare alla Pensione anticipata a quota 100: è questa la meta degli aspiranti pensionati del 2019 e dei prossimi anni per poter uscire da lavoro con la misura in via di definizione voluta dal Governo Conte e dai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ma quanto è fattibile arrivare alla quota 100 considerando il montante dei contributi versati dai lavoratori italiani? Uno studio ...

Pensioni : Quota 100 - opzione donna e stop aspettativa di vita sono stati rinviati : Rimandato nuovamente il decreto relativo alle Pensioni e al reddito di cittadinanza. Il premier Conte aveva detto nei giorni scorsi a ‘Porta a Porta’ che si stava lavorando ad un solo decreto per entrambi i provvedimenti e che lo stesso sarebbe stato approvato nella serata di giovedì dal Consiglio dei Ministri, peccato che così non sia stato e nell’ordine del giorno pubblicato sul sito del governo non vi fosse alcuna menzione al decreto. Si ...

Pensioni - Salvini : ‘Per Quota 100 giusto prendere qualche giorno in più’ : Slitta l’approvazione del decreto sulle Pensioni a Quota 100 e sul reddito di cittadinanza. I conti non tornano? A Palazzo Chigi si stanno trovando delle difficoltà? “Questo secondo me è giusto”. A rispondere, ieri sera nel corso di un’intervista concessa a Bruno Vespa in studio a Porta a porta su Rai 1, è stato il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega che ormai da anni del superamento della legge Fornero ne ha ...