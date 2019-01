Psg | Rakitic è l’obiettivo per gennaio | il croato vuole i parigini

serieanews

: Rabiot, Todibo, Arthur i 3 innesti giovani del Barca a cc (con Rakitic che si accaserà al Psg probabilmente) - Milanistifurios : Rabiot, Todibo, Arthur i 3 innesti giovani del Barca a cc (con Rakitic che si accaserà al Psg probabilmente) - MarcoCorrera : @teovisma Ultimi 2 anni SMS 15 gol,kessie 8 (con i rigori) Ramsey va alla Juve per soldi e perché va a vincere Raki… -

(Di domenica 13 gennaio 2019) PSG– Il club dello sceicco Al Khelafi è alla ricerca di rinforzi per il cammino in Champions League, dopo la vittoria del girone che si era messa male nelle ultime giornate. Con il campionato (mai in discussione, ndr) già in cassaforte iadesso devono cercare di rinforzare la squadra per arrivare fino …L'articolo Psg,è l’obiettivo per: ilproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....