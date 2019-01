Procure e tribunali aprono le porte ai nuovi tirocinanti | i primi 40 posti in Sardegna

Blastingnews

(Di domenica 13 gennaio 2019) Due giorni fa è stato sottoscritto un accordo tra il Presidente della RegioneFrancesco Pigliaru, l'assessore al lavoro Virginia Mura, il direttore dell'Aspal Massimo Temussi e il Procuratore Generale della Repubblica di Cagliari Francesca Nanni, relativamente ad una collaborazione avente ad oggetto l'attivazione di 40 tirocini nellesarde.Si tratta di percorsi rivolti a quaranta neolaureati in materie di natura giuridica ed economica della durata di sei mesi, prorogabili di altri sei; questi tirocini hanno la funzione di consentire ai giovani laureati di acquisire le competenze necessarie per potersi inserire professionalmente in un settore lavorativo di stampo prettamente giurisdizionale....