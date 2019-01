Probabili Formazioni Roma – Virtus Entella, Coppa Italia 14/01/2019

lanotiziasportiva

(Di domenica 13 gennaio 2019)14/01/Impegno diper lache ospiterà laper decidere chi passerà ai Quarti di Finale della. Impegno prestigioso per i liguri che cercheranno di mettere in difficoltà i giallorossi, apparsi più che favoriti.– Di Francesco cerca il rilancio di alcuni suoi uomini per una seconda parte di stagione alla ricerca del quarto posto in campionato, senza dimenticare la gara di Champions. In porta ci sarà Mirante, mentre in difesa spazio per Juan Jesus e Fazio. Sugli esterni occasione d’oro per Pellegrini e Karsdorp. Sulla mediana spazio per Cristante e Lorenzo Pellegrini, mentre sulla trequarti linea verde: ci saranno infatti Kluivert, Zaniolo e Under. In attacco possibile chanche per Schick.CHIAVARI – Boscaglia farà sognare i tifosi dell’cercando ...