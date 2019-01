Porto Recanati | paura all' Hotel House | trascina un bimbo in bagno per tentare di stuprarlo

Blastingnews

(Di domenica 13 gennaio 2019)all’. Un bambino sarebbe stato aggredito in un locale commerciale presente nel condominio multietnico di, in provincia di Macerata. Teatro della vicenda è ancora una volta il palazzo abitato da circa duemila persone, in larga parte stranieri, situato nella cittadina marchigiana, divenuto noto in tutta Italia dopo il ritrovamento, in una specie di fossa comune, dei resti appartenenti ad una 15enne scomparsa nel 2010, la bengalese Camey Mossame. L’episodio risalirebbe a martedì scorso, ma solo nelle ultime ore è stato reso noto. I carabinieri della stazione distanno indagando sull’accaduto e mantengono il massimo riserbo: a quanto pare il piccolo si trovava da solo nel negozio, quando all’improvviso sarebbe statoto dal suo aggressore fino aldell’attività commerciale.Il bambino è riuscito a sfuggire dalle grinfie ...