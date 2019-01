Piatto ricco mi ci ficco | il camion di pesce viene “sequestrato” dal leone marino | ecco

ilfattoquotidiano

: Non so se riesco a farcela oggi con tutti questi eventi #biathlon staffetta femminile e poi maschile #scidifondo… - chiara_indigo : Non so se riesco a farcela oggi con tutti questi eventi #biathlon staffetta femminile e poi maschile #scidifondo… - CasileAnna : Gnocchi di polenta alla verza e speck, un piatto invernale molto ricco e gustoso dal sapore deciso ricetta e proced… - gjscco : RT @Andyesti: #Lega #PD e #ForzaItalia in 'Piatto ricco mi ci ficco' #13gennaio #NOTAV #SiTav #OAV (orgia alta velocità) -

(Di domenica 13 gennaio 2019) A Petropavlovsk-Kamcatskij, in Kamcatka, un gruppo di leoni marini è stato attirato da unche veniva rifornito di. Uno dei grossi mammiferi si è avvicinato al mezzo e lo ha preso d’assalto per cibarsi delsotto lo sguardo divertito dei presenti.Video Facebook/Lina VasilyevaL'articolomi ci, ildi“sequestrato” dalil singolare furto in diretta proda Il Fatto Quotidiano.