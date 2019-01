Peste suina | polemica Grillo-Pigliaru

Lotta alla Peste suina africana. Giulia Grillo : 'In pochi mesi risultati eccezionali - Sardegna merita sblocco export' : È tempo finalmente di far ripartire l'economia della nostra amata Sardegna . Il 16 gennaio presenteremo al comitato permanente Scopaff della Commissione Ue gli eccellenti risultati dei controlli ...

Peste suina africana dilaga nell'est Europa - ma è innocua per l'uomo : È allarme in Europa per l’epidemia di Peste suina. Nove i Paesi colpiti dall'epidemia del virus che potrebbe essere entrato nelle zone europee, attraverso il transito di maiali e cinghiali selvatici interessati alle battute di caccia provenienti, in particolar modo, dalla Russia. Peste suina: i provvedimenti adottati dall’Unione Europea In seguito al recente allarme dell’epidemia dei suini, l’UE ha promosso diverse misure per cercare di ...