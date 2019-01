Perché per l' Italia si prospetta una lunga estate gelida

Cani - Perché ce ne innamoriamo. E Perché possiamo esserne gelosi : Si può essere gelosi di un animale? La gelosia viene definita generalmente come un sentimento che nasce dal rischio reale o percepito di una minaccia per la relazione, di essere traditi e abbandonati dalla persona cara. Una gelosia contenuta protegge la relazione dalle insidie; una gelosia morbosa, ossessiva, può portare a gesti eccessivi, aggressivi e disperati. La gelosia può avere varie sfaccettature e per ognuno esprimere una preoccupazione ...

Obiang-Fiorentina - ecco Perché il West Ham ha bloccato tutto - : Frenata clamorosa del West Ham per Pedro Obiang alla Fiorentina. L'affare sembrava ormai concluso con il sì convinto dell'ex giocatore della Sampdoria e l'accordo sulla base di 10 milioni di euro più ...

Cesare Battisti - l'ex funzionario del ministero : "Perché non andrà all'ergastolo" - l'ultima beffa : Catturato il killer Cesare Battisti: la sua fuga è terminata in Bolivia, dove è stato fermato mentre si nascondeva dietro a baffi e barba finti. Il pluri-omicida condannato a due ergastoli per il coinvolgimento in quattro uccisioni sta per tornare in Italia. Dove lo aspettano le patrie galere. Ma a

'Papà - mamma non mi fa mangiare i bastoncini' e il padre separato va in tribunale Perché la figlia non diventi 'veg' : TRIESTE. Tra moglie e marito non mettere il dito. Ma nemmeno il bastoncino di pesce. Nell'era delle famiglie lacerate e dei tentativi di affido condiviso, capita che una mamma e un papà riescano a ...

Milano : aggredisce la madre Perché gli nega soldi per la droga - arrestato : Milano, 13 gen. (AdnKronos) - Ha chiesto soldi alla madre per potersi procurare la droga e al suo rifiuto l'ha aggredita prendendola a schiaffi. Per questo un 33enne è stato arrestato ieri a Milano. Il giovane, con precedenti di polizia, era rientrato a casa poco prima delle 7, in evidente stato di

"Papà - mamma non mi fa mangiare i bastoncini" : e il padre separato va in tribunale Perché la figlia non diventi “veg” : La lite è espolosa tra i genitori separati di una bimba di 7 anni quando lui ha scoperto che la mamma aveva imposto per la lei una dieta senza carne né pesce sia a casa che nella mensa scolastica

"Papà - mi fai assaggiare i bastoncini che mamma non vuole?" : e il padre separato va in tribunale Perché la figlia non diventi “veg” : La lite è espolosa tra i genitori separati di una bimba di 7 anni quando lui ha scoperto che la mamma aveva imposto per la lei una dieta senza carne né pesce sia a casa che nella mensa scolastica

Il papà in tribunale Perché la figlia non diventi “veg” : La lite è espolosa tra i genitori separati di una bimba di 7 anni quando lui ha scoperto che la mamma aveva imposto per la lei una dieta senza carne né pesce sia a casa che nella mensa scolastica

BTp - Bund - T-Bond : i perchè della compressione storica dei tassi : La compressione storica dei tassi ha molteplici cause. Tra queste la forte discesa dell’inflazione. Una dinamica che deriva da diversi fattori: dalle politiche monetarie delle banche centrali alla trasformazione dei processi industriali fino all’invecchiamento della popolazione...

Medicina : la sauna fa bene al cuore : ecco perchè : La sauna fa bene al cuore. Lo rivela uno studio dell'Università della Finlandia. Fare la sauna 4 volte a settimana riduce il rischio di mortalità.

Perché fare le leggi pensando ai «furbetti» genera solo «furbetti» : Lo storico dell'economia, Luca Clerici, ha appena dato alle stampe l'edizione critica di 'Delle virtù e dei premi', Vita e Pensiero, 2018,, opera che il giurista aquilano Giacinto Dragonetti pubblica ...

Faenza - la classe si vaccina Perché la compagna malata torni a scuola : Faenza - Una compagna ha la leucemia e la classe si vaccina contro l'influenza per permetterle di tornare a scuola. La piccola Lisa ha 9 anni e le difese immunitarie molto basse, indebolite da ...

Perché io - liberale - processo questa Unione europea : ... riconducendo la politica, cioè il conflitto che è insito nelle relazioni umane, all'etica o a un diritto eticizzato, oppure riconducendola all'economia. L'Unione europea ha tentato entrambe le vie, ...

Perché la frenata dell’auto tedesca colpisce le aziende italiane : «Guardavo gli ordini settimanali e non capivo, rispetto al budget mancava il 30%. “Portate pazienza”, mi ha risposto il cliente, anche noi non sappiamo che fare». La frenata...