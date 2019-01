Perché l' euro non ha festeggiato i suoi primi 20 anni

Perché il diritto all'oblio di un cittadino europeo su Google non vale in tutto il mondo : L'avvocato generale della Corte di giustizia ha detto che il diritto all'oblio e la deindicizzazione da Google vale solo nell'Unione europea

Perché il diritto all’oblio di un cittadino europeo su Google non vale in tutto il mondo : Google (foto: Wired.it) Il 10 gennaio 2019 l’Avvocatura generale della Corte di giustizia dell’Unione europea ha emesso un parere sulla possibilità che Google, in caso di richiesta di un cittadino comunitario di far valere il diritto all’oblio, debba agire a livello mondiale o solo europeo. L’avvocato Maciej Szpunar si è pronunciato Perché le decisioni in questa materia non estendano i loro effetti oltre i confini europei, negando la richiesta ...

L'età del ferro. Perché c'è bisogno di europeismo e di una nuova sinistra riformista : Il Novecento iniziò con una ventina d'anni di ritardo, archiviata la guerra italo-austriaca. I germi c'erano già ma senza la carneficina del conflitto, senza la Rivoluzione Russa, senza le speranze disattese, senza lo sconquasso sociale e politico che chiamiamo "diciannovismo", l'Italia non sarebbe stata quella che i nostri nonni ci hanno raccontato.La guerra, dunque. Generò di tutto, e su più fronti. Innanzitutto ...

Migranti - Sea watch : “Siamo allo stremo. Spiegate a queste persone Perché non possono sbarcare in Europa” : “Siamo al 18mo giorno in mare, queste persone non ce la fanno più. A bordo c’è grande frustrazione, siamo allo stremo. Fate sbarcare queste persone”. E’ l’appello di Giorgia Linardi, portavoce di ‘Sea watch’ che aggiorna sulla situazione dei Migranti a bordo e su quella dei 17 che si trovano sulla ‘Sea Eye’, ancora in attesa di un porto sicuro dove sbarcare. “Alcuni di loro rifiutano di mangiare. Ci ...

Perché se Piazza Affari fa meglio del resto d'Europa è grazie allo spread : Si scrive 'spread', si legge 'spred' e quando sale provoca grande stress, soprattutto ai banchieri. Ma quando scende fa meno notizia, anche se gli effetti positivi del calo sono immediati, almeno in ...

Euro - Giulio Tremonti : 'Perché la Germania ci fece entrare nella moneta unica' : Intervistato dal Sole 24 Ore , il professore ed ex ministro dell'Economia dei governi di Silvio Berlusconi ripercorre un momento cruciale nella nostra storia: 'È molto probabile che l'Italia abbia ...

Elezioni europee e sondaggi : ecco Perché Di Maio va allo scontro : 'Donne e bambini li prendiamo noi'. L'apertura ai migranti della Sea Watch da parte di Luigi Di Maio non poteva non irritare Matteo Salvini . Ed è difficile pensare che il vicepremier grillino non ...

Previsioni Meteo Gennaio - improvviso stratwarming in corso : ecco Perché sarà un mese polare in Europa [MAPPE e DETTAGLI] : 1/8 Credit: Andrej Fils ...

Perché l'Italia preoccupa la Banca centrale europea : Roma, 27 dic., askanews, - 'È particolarmente preoccupante la circostanza che la più ampia deviazione rispetto agli impegni assunti si riscontri in Italia, un Paese in cui il rapporto tra debito ...

Perché la manovra 'pesa' sul deficit dell'Eurozona : L'allarme lanciato dalla Bce: “Le prospettive sono peggiorate, anche a causa del saldo di bilancio previsto in Italia, in...

Perché le opposizioni sono convinte che il governo cadrà prima delle Europee : Il siparietto tra Renzi e Gravaglia Giovedì mattina alla buvette di palazzo Madama c'è stato un siparietto tra l'ex premier e il vice ministro all'Economia, Garavaglia. 'Hai detto che il governo ha ...

