Per i 70 anni della Costituzione una mostra negli Istituti della Piana del Sele

Giovanni Ciacci a Blogo : Per Ballando sono carico a pallettoni : Milly Carlucci in una recente intervista ad un settimanale parla fra le altre cose di Giovanni Ciacci, concorrente di grido dell'ultima edizione dello show del sabato sera di Rai1:Le confermo che Giovanni Ciacci sarà uno dei protagonisti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, avrà un ruolo inedito cucito su misura per lui. Giovanni, lo scorso anno, Ballando con Raimondo Todaro ha sdoganato molti tabù. Con i loro tanghi, le loro ...

Dopo 2 anni di agonia - morta agente ferita da colpo pistola. Killer ancora irrePeribile : E' morta Dopo due anni di agonia e sofferenza la giovane agente di polizia penitenziaria Sissy Trovato Mazza, uccisa da un colpo di pistola alla testa nell'ascensore dell'ospedale civile di Venezia dove si trovava in servizio esterno per verificare la situazione di una detenuta che aveva partorito. Il Killer di Sissy ancora non e' stato trovato. "E' una notizia tristissima che addolora profondamente tutti, familiari, amici e l'intera ...

Combinata Nordica – Primo trionfo stagionale Per Annika Sieff : l’azzurra fa sua la Gundersen di Schonach : Annika Sieff, Primo trionfo stagionale a Schonach: sua la Gundersen di Alpen Cup, sul podio anche Daniela Dejori Festa italiana a Schonach, in Germania, dove si è tenuta la nona gara stagionale di Alpen Cup. La 15enne Annika Sieff ha ottenuto il Primo successo dell’anno e il quarto nella sua giovanissima carriera, risultando nettamente la migliore nel segmento di salto e riuscendo a resistere all’assalto delle avversarie ...

Battisti - Vauro : “Fantasma che viene da anni orribili. La firma Per lui nel 2004? Non la ritirai Per colpevole suPerficialità” : Mi assumo tutta la responsabilità politica e morale della mia firma sotto l’appello per Cesare Battisti del 2004. In realtà fu una persona, della quale non farò il nome, ad apporla per me, dando per scontata una mia adesione. Avrei dovuto ritirarla al tempo e non lo feci per colpevole superficialità e malinteso senso di amicizia. Non l’ho fatto nemmeno successivamente, quando scoppiarono le polemiche, perché un ritiro tardivo mi ...

Forlì - a 88 anni si innamora di un 25enne : Perde 100mila euro e la figlia la fa interdire : La love story tra una 88enne e un ragazzo di 25 è finita nell'aula del tribunale di Forlì, dopo che la donna ha perso nel giro di poco tempo circa 100mila euro dei suoi risparmi. A denunciare i fatti è stata la figlia dell'ultraottantenne. Nei guai è finito anche un medico psichiatra con l'accusa di falso ideologico per aver certificato la lucidità dell'anziana.Continua a leggere

Roma - primo risarcimento Per i danni da buche. Il Comune : “Automobilisti devono stare attenti e evitarle” : Per la prima volta un automobilista viene risarcito per i danni subiti dalle buche di Roma. 760 euro di indennizzo, 641 per l’auto e 119 per le spese legali, tutti a carico del Campidoglio. Ma quello che sorprende, rende noto il Codacons che ha rappresentato in via stragiudiziale l’automobilista, è che il Comune, nella memoria difensiva depositata contro la class action intentata dall’associazione, sostiene che, essendo ormai le buche una ...

Barbara d'Urso a Verissimo : "In analisi Per 15 anni. L'ultimo fidanzato 3 anni fa" : Una Barbara d'Urso a cuore aperto è quella che ieri pomeriggio si è raccontata nello studio di Verissimo per presentare il ritorno de La dottoressa Giò, in onda stasera in prime time su Canale 5.Alla presenza di Silvia Toffanin, la conduttrice di Pomeriggio Cinque si è raccontata in una lunga intervista, trattando temi sicuramente non ignoti, ma che fanno capire molto del passato della stakanovista di Mediaset (anche se va detto, la vera ...

Xylella - Coldiretti : “Danni Per 1 - 2 miliardi. Va fermata” : Coldiretti, in occasione della manifestazione degli agricoltori scesi in piazza a Monopoli, ha reso noto che “sono saliti a 1,2 miliardi i danni provocati dal diffondersi della Xylella fastidiosa, il batterio che provoca il rapido disseccamento dell’olivo, che avanza inesorabilmente in Puglia dove è comparsa per la prima volta nell’ottobre del 2012, quando fu data la prima segnalazione di anomali disseccamenti su un ...

Morto nel sonno a 43 anni - la scoPerta choc fatta dall’amico del cuore : choc a Valmontone dove un uomo di 43 anni è stato trovato Morto da un amico che lo aveva ospitato per la notte. La vittima, F.C un 43enne di Labico, potrebbe essere passato dal sonno alla morte ma per poterlo stabilire sarà necessario fare degli accertamenti. Per questo motivo la Procura di Velletri ha deciso di aprire un’indagine e di porre sotto sequestro la salma. A fare la scoperta è stato, come detto, il padrone di casa che vive in ...

C'è posta Per te - figlio chiude la busta in faccia alla madre di 88 anni : lei lo insulta davanti a tutti - la reazione virale : Il figlio le chiude la busta in faccia e lei lo insulta. Nonna Maria , una donna di 88 anni , non si è risparmiata nei confronti del figlio Tito, dopo che insieme alla nipote Sara ha cercato di ...

Andrea Cerioli ha fatto la sua scelta finale - Gianni SPerti lo accusa : 'Era tutto finto' : La registrazione di Uomini e donne di ieri pomeriggio è stata a dir poco ricca di colpi di scena. Le anticipazioni ufficiali rivelano che il tronista Andrea Cerioli si è congedato dalla trasmissione di Maria De Filippi, rivelando il nome della ragazza con la quale intende costruire un futuro insieme fuori dallo studio televisivo: Arianna. Una scelta che tuttavia è stata molto contestata in studio, in particolar modo da Gianni Sperti che ha mosso ...

Vede gufo in difficoltà e scende dall’auto Per salvarlo - Angela travolta e uccisa a 26 anni : La giovane è stata travolta da un'auto che sopraggiungeva dall'altro senso di marcia che non l'ha vista. Un impatto violentissimo che l'ha sbalzata in un fossato. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza aveva accostato ed era scesa per soccorrere un animale che aveva visto in difficoltà lungo la carreggiata.Continua a leggere

Sesso - Sara Manfuso : “è evidente che a 20 anni una donna è meglio - le cinquantenni hanno Perso in partenza” : Sara Manfuso, presidente dell’associazione Io Così, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici“, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte. Manfuso ha parlato delle polemiche scatenate dallo scrittore francese che ha detto di non riuscire ad amare le donne di 50 anni: “Le cinquantenni troppo vecchie? Lui ha utilizzato un verbo importante, che è il verbo amare. Se ...

Belen Rodriguez a 'C'è posta Per te' : 'Quando avevo 18 anni - mia nonna si ammalò di cancro e le pagai la chemioterapia' : Mi è crollato il mondo addosso ma invece di piangere ho preso le valigie e me ne andai in un paese chiamato Italia! Sono riuscita a pagarle la chemioterapia, altrimenti sarebbe stato veramente ...