Paris Hilton senza freni | pazza per la carne giapponese e fiumi di champagne

Paris Hilton - le notti a Milano tra cibo asiatico e fiumi di champagne : Probabilmente la modella, da sempre interessata al mondo della moda, potrebbe voler conciliare piacere e dovere con questo viaggio nella capitale italiana della moda, e magari cogliere l'occasione ...

Cristiano Malgioglio sbarca ad Hollywood : Paris Hilton lo convoca : Paris Hilton pazza di Cristiano Malgioglio: un nuovo progetto che li porterà a lavorare insieme Galeotto fu quell’incontro a Domenica Live tra Cristiano Malgioglio e Paris Hilton. Quest’ultima, dopo averlo conosciuto, pare che si sia dichiarata innamorata del personaggio. La ricca ereditiera, stando a quanto pubblicato dal settimanale Oggi, avrebbe inoltre contatto recentemente il cantautore […] L'articolo Cristiano Malgioglio ...

Paris Hilton chiude con gli uomini : sarà una mamma single : Dopo il fallimento della sua ultima relazione con Chris Zylka, Paris Hilton non è più disposta ad aspettare oltre per diventare mamma e ha deciso di fare da sola il grande passo: la bionda ereditiera avrebbe infatti deciso di arrivare all’agognata maternità attraverso un donatore ed essere così una madre single. Paris Hilton senza veli per Paper Magazine di ...

Paris Hilton - un figlio con donatore di sperma : Tornata single dopo la rottura choc con Chris Zylka, Paris Hilton ha deciso. Uomo o meno al suo fianco, vuole diventare mamma.Secondo quanto riportato dal Magazine Heat, l'ereditiera più famosa del Globo sarebbe pronta ad una gravidanza da single, dovendo compiere 38 anni il 17 febbraio prossimo.prosegui la letturaParis Hilton, un figlio con donatore di sperma pubblicato su Gossipblog.it 11 dicembre 2018 14:19.

Paris Hilton rompe il silenzio dopo che le sue nozze con Chris Zylka sono saltate : Paris Hilton avrebbe dovuto sposarsi tra qualche mese con il suo fidanzato Chris Zylka, ma qualcosa è andato storto e il progetto di nozze è andato in fumo. L'americana ha rotto il silenzio, spiegando i motivi che l'avrebbero spinta a non sposare più Chris: stando a quanto dichiarato dalla Hilton lei si innamora piuttosto velocemente, ma stavolta il tempo trascorso le ha schiarito le idee su colui che sarebbe dovuto diventare suo marito. Secondo ...

Paris Hilton - matrimonio saltato : le parole sull’addio a Chris Zylka : Perché si sono lasciati Paris Hilton e il fidanzato Chris Zylka Paris Hilton ha finalmente rotto il silenzio sulla fine della sua storia d’amore con Chris Zylka. I due dovevano sposarsi tra qualche mese ma all’improvviso, circa due settimane fa, le nozze sono saltate. L’ereditiera più famosa al mondo è stata ospite di The Talk […] L'articolo Paris Hilton, matrimonio saltato: le parole sull’addio a Chris Zylka ...

Paris Hilton e Chris Zylka si lasciano a un passo dal matrimonio : Nessun matrimonio per Paris Hilton. L’ereditiera americana e il fidanzato Chris Zylka si sono detti addio proprio quando pareva certo che si sarebbero dovuti sposare con l’arrivo del nuovo anno. Una doccia gelata per i fan, che a gennaio 2018 avevano invece fatto i salti di gioia quando i due si erano fidanzati ufficialmente (QUI la proposta di matrimonio). LEGGI: Domenica Live, Paris Hilton incontra Malgioglio: “Pazza di ...

