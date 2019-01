Parigi | italiana ferita | intervento alla gamba andato bene

Parigi - ok operazione su italiana ferita : 20.36 "Ho parlato con don Giuseppe Grignano, fratello di Angela e mi ha detto che Angela sta bene, che la gamba è salva e che non sarà amputata". Così al Tg1 Sabrina Giglia, amica della ragazza di Trapani rimasta ferita nell' esplosione, causata da una fuga di gas, ieri mattina in una panetteria nella capitale francese. "I medici ci hanno rassicurato che l'operazione è andata più che bene, sono molto contenti e ottimisti". Lo dice padre ...

Esplosione Parigi - si è risvegliata l’italiana ferita ma rischia amputazione della gamba : Si è risvegliata dal coma, ma rischia l’amputazione di una gamba Angela Grignano, la 24enne rimasta ferita nell’Esplosione avvenuta ieri a Parigi. I medici mantengono la riserva sulla vita ma questa mattina avevano diminuito i farmaci per vedere come reagisva la paziente. Il fratello, padre Giuseppe Grignano arrivato nella capitale francese insieme ai genitori con un volo messo a disposizione dal Consolato italiano, ha detto che Angela ...

Parigi - italiana ferita rischia gamba : 10.57 rischia l'amputazione di una gamba Angela Grignano, la 24enne di Trapani rimasta gravemente ferita ieri nell'esplosione di una panetteria a Parigi. La giovane resta in gravi condizioni e i medici non hanno ancora sciolto la riserva. Nel pomeriggio sarà sottoposta a un secondo intervento chirurgico nel tentativo di salvarle l'arto. "E' rimasta una sola arteria ad irrorarare la zona sotto il polpaccio", ha detto il fratello,arrivato a ...

Esplosione a Parigi - il fratello della giovane italiana ferita : “Angela sta meglio - ma rischia l’amputazione della gamba” : “Per la mano i medici sono riusciti a salvare tutto, per la gamba la cosa è più complessa“. Lo scrive don Giuseppe Grignano, fratello di Angela, la giovane originaria di Trapani rimasta ferita nell’Esplosione avvenuta ieri mattina a Parigi. Il fratello – che è parroco a Castellammare del Golfo – sta informando i fedeli della sua parrocchia e della comunità di Xitta (frazione originaria della famiglia Grignano) sulle ...

Parigi - esplosione a Opera dopo una fuga di gas in un panificio : 3 morti e una quarantina di feriti. Sta meglio l’italiana operata : «Pensavamo fosse un terremoto»: morti, feriti, due palazzi semidistrutti, altri pericolanti, turisti in fuga con le valigie in mano, un panorama di terrore e distruzione. Nel cuore di Parigi, nel centralissimo 9/o arrondissement, zona turistica a ridosso dell’Opera, tutto è esploso poco prima delle 9 mentre i pompieri stavano già intervenendo per u...

Esplosione a Parigi : notizie rassicuranti su Angela Grignano - la giovane italiana ferita : Il padre di Angela Grignano, la giovane italiana ferita nell’Esplosione a Parigi, ha dato notizie rassicuranti sulle condizioni della ragazza: “I medici mi dicono che sta meglio“, spiega Vincenzo Grignano, sottolineando che ci sono volute ore per l’intervento nell‘ospedale Lariboisiere dove e’ stata condotta dopo la terribile Esplosione avvenuta a Parigi nella zona dell’Opera, a causa di una fuga di gas. ...

