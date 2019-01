Parigi | Angela Grignano sta meglio ma rischia l' amputazione della gamba

Esplosione a Parigi : nuovo intervento per Angela Grignano : La 24enne trapanese rimasta gravemente ferita nell’Esplosione avvenuta ieri a Parigi, Angela Grignano, sta per essere trasferita in una struttura sanitaria specializzata in chirurgia vascolare. Secondo quanto riferito dal fratello Giuseppe, nel pomeriggio i medici dovrebbero tentare un secondo intervento per ripristinare il flusso sanguigno nella gamba sinistra devastata dalla deflagrazione. L'articolo Esplosione a Parigi: nuovo intervento ...

Angela Grignano - ferita nell'esplosione di Parigi - è in coma farmacologico e rischia l'amputazione della gamba : rischia l'amputazione della gamba Angela Grignano, la 24enne di Trapani rimasta gravemente ferita ieri nell'esplosione di Parigi. La riserva sulla vita non è stata ancora sciolta e nel pomeriggio i chirurghi sottoporranno la giovane ad un secondo intervento per cercare di salvarle l'arto. "È rimasta una sola arteria ad irrorare la zona sotto il polpaccio", dice all'ANSA il fratello, padre Giuseppe Grignano, raggiunto al telefono, ...

Esplosione a Parigi - il fratello della giovane italiana ferita : “Angela sta meglio - ma rischia l’amputazione della gamba” : “Per la mano i medici sono riusciti a salvare tutto, per la gamba la cosa è più complessa“. Lo scrive don Giuseppe Grignano, fratello di Angela, la giovane originaria di Trapani rimasta ferita nell’Esplosione avvenuta ieri mattina a Parigi. Il fratello – che è parroco a Castellammare del Golfo – sta informando i fedeli della sua parrocchia e della comunità di Xitta (frazione originaria della famiglia Grignano) sulle ...

