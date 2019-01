Papa Francesco alle mamme durante la messa | “Se bimbi hanno fame allattateli senza

Papa Francesco - la doppia mossa per cancellare Benedetto XVI : retroscena inquietante - caos in Vaticano : La tesi è di quelle pesantissime, così come lo sono gli indizi: Papa Francesco avrebbe un piano per cancellare l'eredità e i discepoli di Benedetto XVI. Operazione che agita il Vaticano, che non a caso in gran parte è schierato contro il Pontefice. La tesi viene avanzata da Riccardo Cascioli su Il G

Papa Francesco battezza 27 neonati : Città del Vaticano, 13 gen., askanews, - 'L'importante è trasmettere la fede con la vostra vita di fede: che vedano l'amore dei coniugi, che vedano la pace della casa, che vedano che Gesù è lì. E mi ...

Papa Francesco ai genitori : “E’ normale che litighiate - ma non fatelo mai davanti ai vostri figli” : “Non litigate mai davanti ai vostri bambini“. E’ la raccomandazione che Papa Francesco fa ai genitori, durante l’omelia della messa per il Battesimo di Cristo celebrata nella Cappella Sistina, dove ha amministrato il battesimo a 27 neonati, figli di dipendenti del Vaticano. “Mi permetto un consiglio: mai litigare davanti ai bambini. E’ normale che gli sposi litighino. Ma fatelo in modo che loro non vedano: voi ...

Papa Francesco alle mamme nella Cappella Sistina : “se i bambini hanno fame allattateli anche qui” : “Prima di continuare vorrei dirvi un’altra cosa: voi sapete che i bambini si sentono oggi in un ambiente che è strano, un po’ di caldo, troppo, sono coperti, sentono l’aria afosa: Un’altra cosa è che piangono perchè hanno fame. hanno fame. E un terzo motivo di piangere è il pianto preventivo: siccome è una cosa strana e non sanno cosa succederà, ma io piango per primo poi vedremo. E’ una difesa“. E ...

Ecco la Lamborghini Huracan autografata da Papa Francesco : Semplicemente partecipando alla lotteria facendo una donazione anche minima quindi, oltre a poterti aggiudicare una Lamborghini da sogno e unica al mondo , potrai far parte degli aiuti che ...

Dagli ortodossi ucraini a Papa Francesco - per le Chiese lo scontro è fra nazionalismo e universalismo : di Riccardo Cristiano* Sabato 5 gennaio il patriarca Bartolomeo ha firmato i Tomos che riconoscono l’autocefalia alla Chiesa ortodossa in Ucraina, attirandosi le ire del patriarcato di Mosca e di tutte le Russie. A Mosca infatti ritengono che quel territorio sia canonicamente sottoposto al loro patriarcato. Ma da Costantinopoli Bartolomeo ha risposto che la Chiesa abbraccia il popolo ucraino “come vera madre” sottolineando di aver sempre agito a ...

America Latina - 20 ex presidenti si schierano contro Papa Francesco : Papa Francesco ha fatto indignare 20 ex capi di Stato dell'America Latina. Non è piaciuto il messaggio che il Pontefice ha rivolto al Venezuela e al Nicaragua il giorno di Natale. 'Questo tempo di ...

Papa Francesco - i massoni lo applaudono : siamo con te : «Tutti i massoni del mondo si uniscono alla richiesta del Papa per la fraternità tra persone di diverse religioni»: il messaggio d' apertura alla Chiesa Cattolica guidata da Jorge Mario Bergoglio proviene dal mondo della massoneria spagnola. A rilanciarlo è anche il profilo Twitter della Gran Logia

Lettera di protesta di 20 ex presidenti dell'America Latina contro Papa Francesco : Secondo i firmatari della missiva, l'appello così formulato, rischia di dare una visione politica un po' approssimativa della gravità della situazione generale. Nella Lettera spedita al Papa su ...

Per il Venezuela Papa Francesco auspica un dialogo istituzionale - ma non è una frase fatta : 'In parte - ha spiegato - è la conseguenza della reazione in alcune aree del mondo ad una globalizzazione sviluppatasi per certi versi troppo rapidamente e disordinatamente, così che tra la ...

L'affondo di Papa Francesco contro populismo e nazionalismo : L’ordine mondiale delle nazioni rischia il tracollo. “Il riapparire oggi di pulsioni populistiche e nazionalistiche sta progressivamente indebolendo il sistema multilaterale, con l’esito di una generale mancanza di fiducia, di una crisi di credibilità della politica internazionale e di una progressiva marginalizzazione dei membri più vulnerabili della famiglia delle nazioni”. Lo ha denunciato Papa Francesco ...

Papa Francesco a gamba tesa contro il governo : attacca i 'populismi' e rievoca la guerra mondiale : ... si dice preoccupato poiché ' il riapparire di tali pulsioni sta indebolendo il sistema multilaterale, con l'esito di una generale mancanza di fiducia, di una crisi di credibilità della politica ...