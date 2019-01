Pallavolo – Serie A1 Femminile | la Igor riassapora il gusto della vittoria | l’Imoco resta

Pallavolo – Serie A1 Maschile : Milano non dà scampo a Modena - gli uomini di Velasco sconfitti senza appello : Davanti ad un Forum strapieno, i padroni di casa superano con il punteggio di 3-0 l’Azimut Modena di Zaytsev Un Forum di Assago soldout e straordinariamente bello con i suoi 12.400 presenti accoglie Milano e l’Azimut Leo Shoes Modena. Prima del match l’inno d’Italia scalda i cuori di tutti i presenti, è spettacolo, spettacolo di livello straordinario. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, capitan Ivan ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : la Millenium torna alla vittoria - asfaltato 3-0 il Club Italia Crai : La Millenium Brescia ritorna ad abbracciare la dea alata della vittoria con un 3-0 senza appello Nella terza giornata del girone di ritorno della Samsung Volley Cup, la Banca Valsabbina Millenium Brescia supera il Club Italia Crai in tre set fra le mura amiche del PalaGeorge di Montichiari, gettando forti base per la sua corsa salvezza. Tra le file bresciane la top scorer è stata Anna Nicoletti con 18 punti, mettendosi in evidenza come ...

Pallavolo – Serie A2 Maschile : niente da fare per il Club Italia Crai - azzurri sconfitti nettamente da Bergamo : La formazione azzurra si arrende alla prima classe al termine di un match complicato, dominato dai bergamaschi niente da fare per il Club Italia Crai nella trasferta di Bergamo, dove contro la prima della classe è uscito sconfitto per 3-0 (25-12, 25-12, 25-21). Una sconfitta arrivata al termine di una gara che già sulla carta si preannunciava molto complicata contro una squadra costruita per vincere, composta da tanti elementi in grado di ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : la Millenium torna in campo domenica - al PalaGeorge arriva il Club Italia Crai : I precedenti tra Club Italia Crai e Banca Valsabbina Millenium Brescia sono tre, disputati tra tra le stagioni 2017-18 in A2 e 2018-19 in A1. Le Leonesse sono sempre riuscite ad imporsi Archiviata l’amara trasferta toscana con la sconfitta per 3-0 contro Firenze, la Banca Valsabbina Millenium Brescia di coach Enrico Mazzola è ritornata al lavoro per preparare la terza giornata di ritorno della Samsung Volley Cup Serie A1. Tra le mura ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : Filottrano troppo forte - il Club Italia Crai si arrende 3-0 : Le azzurre tornano a casa senza punti dal Pala Baldinelli di Osimo, rimediando un netto 3-0 da Filottrano La seconda giornata della Samsung Volley Cup vede il Club Italia Crai tornare a casa senza punti dal Pala Baldinelli di Osimo: la partita finisce 3-0 (25-23, 25-20, 25-21) a favore della Lardini Filottrano. In apertura di serata sono state premiate le quattro azzurrine Sarah Fahr, Elena Pietrini, Marina Lubian e Sylvia Nwakalor che ...

Pallavolo - Serie A1 femminile : trasferta a Filottrano per il Club Italia CRAI - la preview della sfida : Il Club Italia CRAI si appresta alla prima trasferta del 2019: le 'azzurrine' saranno impegnate nel secondo turno di ritorno della Samsung Volley Cup a Filottrano Il secondo turno di ritorno della ...

Pallavolo - Serie A1 Femminile : splendido successo per la Millenium - la capolista Igor battuta 3-2 : Le Leonesse colgono una vittoria di prestigio sulla Igor campione d'inverno. Brescia vola 2-0, Novara impatta, ma non bastano gli inserimenti in corsa di Egonu, Bartsch e Veljkovi Entusiasmo alle ...

Pallavolo - Serie A : l’Azimut Modena impone su Ravenna la legge del PalaPanini : Azimut Leo Shoes Modena vittoriosa contro la Consar Ravenna nella terza giornata di ritorno della Superlega Oltre 4800 spettatori affollano il PalaPanini per la sfida tra Azimut Leo Shoes Modena di Velasco e la Consar Ravenna nella terza giornata di ritorno della Superlega. Prima del match viene consegnato a Coach Andrea Tomasini, una delle colonne del settore giovanile di Modena Volley, il premio intenditore Parmareggio. l’Azimut Leo ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : Revivre Axopower Milano in trasferta a Latina - obiettivo vittoria per i lombardi : La formazione lombarda fa visita alla Top Volley Latina con l’obiettivo di portare a casa l’intera posta in palio Tornare a casa da Latina con tre punti nella calza della befana: è questo l’obiettivo della Revivre Axopower Milano alla vigilia della sfida contro la Top Volley valida per la terza giornata del girone di ritorno della regular season di Superlega. Domani, alle ore 18.00, nel giorno dell’Epifania, in terra pontina ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile : si gioca la sedicesima giornata - tutti in campo il giorno dell’Epifania : Nel giorno dell’Epifania la sedicesima giornata della Samsung Volley Cup A2 Sono ormai delineate le cinque squadre che proseguiranno nella pool promozione e quelle che dovranno vedersela per non retrocedere. Sono infatti ben otto i punti che dividono la P2P Givova Baronissi, sesta in classifica a 15 punti che sarà a riposo in questo turno, e la Itas Città Fiera Martignacco, quinta in graduatoria. Proprio quest’ultima dovrà ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : si apre il girone di ritorno - subito la sfida tra Scandicci e Filottrano : Scandicci-Filottrano apre il 2019 ed il girone di ritorno della Samsung Volley Cup Dopo i festeggiamenti di Capodanno, si ritorna in campo per la prima giornata del 2019, in concomitanza con la prima giornata del girone di ritorno, 14a della Samsung Volley Cup. Al giro di boa, la Igor Gorgonzola Novara, vittoriosa in casa per 3a0 contro Casalmaggiore nell’ultima giornata del 2018, mantiene saldamente la testa della classifica con ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile - la Millenium Brescia si prepara ad un 2019 ricco di sfide : Dalla scalata all’A1 sino al successo contro Conegliano, passando per il restyling del giovanile. Indimenticabile, intenso e ricco di emozioni: il 2018 della Millenium Brescia lascerà un segno indelebile nel cuore di chi lo ha vissuto dal primo all’ultimo istante La fine del 2017 ha visto le Leonesse di coach Enrico Mazzola e Marco Zanelli conquistare l’accesso ai Quarti di finale di Coppa Italia dove avrebbe sfidato Chieri, a ...