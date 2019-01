Padova | ' Uccideremo e mangeremo vostri cadaveri' | sospetto terrorista espulso dall' Italia

Blastingnews

: RT @monicavianello: L'imam espulso: «Vi uccideremo e mangeremo i vostri cadaveri» - mauriziofabi99 : RT @monicavianello: L'imam espulso: «Vi uccideremo e mangeremo i vostri cadaveri» - mariobortoluss1 : RT @monicavianello: L'imam espulso: «Vi uccideremo e mangeremo i vostri cadaveri» - MariaRestretti : RT @monicavianello: L'imam espulso: «Vi uccideremo e mangeremo i vostri cadaveri» -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Una notizia molto importante per il nostro Paese provienea città di, perché è statoproprio nei giorni scorsi un possibile eche pare avesse intenzioni preoccupanti e riconducibili al terrorismo pur vivendo e soggiornando nel nostro Paese. L'uomo, Mahmoud Jebali, un trentunenne originario della Tunisia, ha scontato la sua pena nel carcere die subito dopo è statodal nostro territorio in quanto sospettato di essere un inneggiante della jihad. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, sono state le segnalazioni da parte degli agenti del penitenziario a far emergere la questione. Pare che l'uomo abbia minacciato un agente in servizio dicendogli che quando sarà stato liberato, sarebbe andato a fare la guerra in Siria. In più gli avrebbe gridato che un giorno verremo tutti uccisi, con chiaro riferimento ai cristiani, e che i ...