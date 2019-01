Oggi al Castello Svevo | ' Ludò | il ragazzo che cercava la fantasia'

Castello di Rivoli in Piemonte - la residenza sabauda dove Oggi splende l’arte contemporanea : Il Castello di Rivoli in provincia di Torino, in passato residenza sabauda, oggi è una delle sedi museali di arte contemporanea più apprezzate in Italia e in Europa. A un 2018 record con oltre 125mila visitatori, nel 2019 si aggiungerà l'arrivo della Collezione Cerutti, oltre 600 opere proveniente da una delle collezioni private più prestigiose al mondo.Continua a leggere