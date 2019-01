Nuovo accordo tra Le Nuove Pantere Lucca e l' Abc Massa

Iia - nessun accordo sulla cassa integrazione. Sindacati delusi. “Confronto fallimentare - ora un Nuovo tavolo” : “nessun accordo sulla cassa integrazione straordinaria, il lungo confronto al ministero del Lavoro è stato fallimentare“. Sono i Sindacati ad annunciare l’ennesima fumata nera sulla vertenza Iia (Industria italiana autobus), delusi dal vertice di giovedì al ministero dello Sviluppo Economico. “La direzione aziendale – si legge nella nota congiunta firmata dal segretario nazionale della Fiom-Cgil Michele De Palma e ...

Energica Motor - Nuovo accordo commerciale in USA : Energica Motor Company continua ad espandersi negli Stati Uniti: è stato appena siglato un nuovo accordo commerciale con Hudson Valley Motorcycles nel significativo mercato dello Stato di New York. Il ...

Ferrari - Arrivabene non rinnova l'accordo : pronto Binotto come Nuovo team principal : Perché Arrivabene lascia? I motivi Secondo la Gazzetta dello Sport, il motivo scatenante sarebbe il mancato rinnovo del contratto di Arrivabene , che fino allo scorso settembre sembrava sicuro di ...

Arrivabene non rinnova l'accordo con la Ferrari : pronto Binotto come Nuovo team principal : Una carriera che lo ha portato fino alla vicepresidenza di una delle più grandi multinazionali del tabacco al mondo. Arrivabene ha gestito anche la visibilità del brand Marlboro dopo l'entrata in ...

Nuovo sponsor in casa Milan : accordo raggiunto con La Molisana : Il Milan ha stretto una nuova partnership fino al 30 giugno 2020 con La Molisana Spa, azienda pastaia di Campobasso L'articolo Nuovo sponsor in casa Milan: accordo raggiunto con La Molisana è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Nuovo accordo con Adidas da 408 milioni fino al 2027 : La Juventus ha prolungato e modificato i termini del contratto con Adidas in veste di sponsor tecnico. Il club bianconero ha comunicato il nuovo accordo con una nota sul proprio ufficiale, rendendo ...

Salernitana - accordo raggiunto con Gregucci : sarà il Nuovo allenatore : La Salernitana ha trovato il successore di Colantuono, che ha rassegnato le proprie dimissioni nelle scorse ore: è Angelo Gregucci , con il quale è stato raggiunto un accordo sulla base di un ...

Figc : accordo con Brunelli - Nuovo dg : ANSA, - ROMA, 20 DIC - Marco Brunelli sarà il nuovo direttore generale della Federazione italiana Giuoco Calcio. Lo ha reso noto la stessa Figc, informando del raggiunto accordo dal 2019 con l'ex ad e ...

Discovery & Ladies European Tour : grazie al Nuovo accordo - GOLFTV è sempre più la “Digital Home of Golf” : I diritti multiplatform saranno attivi in 25 paesi europei da gennaio 2019. Tutti gli eventi del Ladies European Tour saranno su GOLFTV da gennaio 2019. L’accordo include la copertura live della Solheim Cup 2019 e 2021 Discovery e il Ladies European Tour hanno siglato una partnership che vedrà GOLFTV trasmettere gli eventi più importanti del golf femminile europeo. L’accordo prevede i diritti multiplatform di tutti gli eventi del Ladies ...

Safilo brinda al Nuovo accordo di licenza con Missoni : Safilo e Missoni proseguono la loro proficua collaborazione. La società di occhialeria ha annunciato un nuovo accordo globale con la casa di moda italiana, della durata di cinque anni per la licenza ...

Tempi stretti per l'accordo. Stasera Nuovo vertice Conte e Tria : Dopo il reddito di cittadinanza le frizioni si concentrano sull'ecobonus. Con il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia a Palazzo Chigi anche i vicepremier Di Maio e Salvini. I Tempi per un accordo sono strettissimi sia per il negoziato con l'Europa sia per il percorso parlamentare -

La strana felicità di Di Maio per il Nuovo accordo sul deficit : Bruxelles considera “insufficiente” il nuovo progetto di bilancio presentato da Conte Madrid, 14 dic 08:28 - (Agenzia Nova) - L'Italia ha compiuto questa settimana un passo importante per distendere i rapporti con la Commissione europea ed evitare dure sanzioni. Ma, a quanto pare, non basta. Sebbene

Rally - Sebastien Loeb vicino all’accordo con Hyundai : il nove volte iridato correrà qualche gara nel WRC 2019 con il Nuovo team : Una notizia che non può lasciare indifferenti gli appassionati di Rally. Il pilota francese Sebastien Loeb, nove volte campione del mondo di questa categoria, sarebbe vicino a trovare un accordo con il team Hyundai Motorsport. Stando a quanto riportato da motorsport.com infatti Loeb, dopo il ritiro di Peugeot Sport e il mancato di rinnovo che lo legava alla Citroen, è orientato ad iniziare un percorso nuovo essendo libero da qualunque obbligo ...

Brexit - il parlamento voterà un Nuovo accordo entro il 21 gennaio : Il parlamento britannico voterà un nuovo accordo sulla Brexit entro il 21 gennaio. Lo ha dichiarato un portavoce della premier Theresa May, a margine della decisione di rinviare un passaggio ...