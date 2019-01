Nuoto | Swim League 2019 | come funziona e chi partecipa Presenti Pellegrini | Paltrinieri

Federica Pellegrini ambasciatrice della International Swimming League : 'Il Nuoto deve entrare in un nuova dimensione' : Federica Pellegrini ha ufficialmente firmato il contratto con la ISL, la neonata International Swimming League che dovrebbe rivoluzionare il mondo del nuoto fac

Federica Pellegrini ambasciatrice della International Swimming League : “Il Nuoto deve entrare in un nuova dimensione” : Federica Pellegrini ha ufficialmente firmato il contratto con la ISL, la neonata International Swimming League che dovrebbe rivoluzionare il mondo del nuoto facendolo entrare in una nuova dimensione. La nuova competizione debutterà ad agosto, la Divina si lancia con convinzione verso questa avventura come ha dichiarato nella giornata odierna: “Il nuoto ha il dovere di diventare uno sport professionistico. Sono contenta di partecipare alla ...

Il Nuoto che verrà. Intervista a Fabio Scozzoli : l’Associazione degli atleti e la International Swimming League : Il 18 e 19 dicembre 2018 una delegazioni di alcuni tra i più forti atleti del mondo si é incontrata a Londra sotto l’egida di Konstantin Grigorishin per una tavola rotonda su due temi caldi riguardanti il mondo del nuoto: creare una associazione internazionale di nuotatori professionisti per tutelare i loro diritti ed interessi nei confronti dei poteri forti delle Federazioni e del CIO e presentare la prima stagione di un circuito di gare ...

Nuoto - a Pavia presentata la Servipack Italia Swim Cup con streaming Facebook : Ieri la presentazione ufficiale con il Presidente della società sportiva Campus Team Pavia Pacchiarotti, il Vicepresidente Pacchiarotti, l'Assessore allo Sport del Comune di Pavia Ruffinazzi, il ...

Annullato Energy for Swim - il maxi evento di Nuoto previsto a Torino il 20-21 dicembre : Un sincero ringraziamento, inoltre, alla sindaca Chiara Appendino e all'assessore allo sport Roberto Finardi, per la disponibilità con cui Comune e Assessorato allo Sport di Torino avevano accolto la ...

Nuoto – Cancellato l’Energy For Swim 2018 : evento non approvato dalla FINA - i dettagli : Nuoto: Cancellato l’Energy for Swim 2018. Il disappunto e il rammarico della FIN La Federazione Italiana Nuoto comunica “con profondo rammarico e disappunto la cancellazione dell’evento di Nuoto Energy for Swim 2018 in programma a Torino il 20 e 21 dicembre prossimi“. Infatti la “Federation Internationale de Natation (FINA) ha dichiarato “non approved” la manifestazione, benché organizzata dalla ...