Nella Repubblica Democratica del Congo continua l’agitazione sul risultato elettorale

Il candidato di opposizione Felix Tshisekedi ha vinto le elezioni Nella Repubblica Democratica del Congo : La commissione elettorale della Repubblica Democratica del Congo ha annunciato che le elezioni presidenziali tenute lo scorso 30 dicembre sono state vinte da Felix Tshisekedi , uno dei candidati di opposizione che si erano presentati al voto. I risultati non sono

I risultati elettorali che non arrivano Nella Repubblica Democratica del Congo : , E siccome il mondo è brutto perché non è vario, negli stessi giorni il Gabon ha ospitato a Libreville un breve tentativo di colpo militare, . La RDC non aveva accettato ossservatori europei sullo ...