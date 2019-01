huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Negro di m...'. Allenatore di rugby espulso per insulti razzisti - GiusPecoraro : RT @HuffPostItalia: 'Negro di m...'. Allenatore di rugby espulso per insulti razzisti - HuffPostItalia : 'Negro di m...'. Allenatore di rugby espulso per insulti razzisti - slothropseason : Leggo critiche a gattuso, che come allenatore mi fa schifo, perché blocca calha e dunque blocca un negro random della ligue 1. Ma vaffanculo -

(Di domenica 13 gennaio 2019) L'del Rovigoè statodurante la partita vinta contro il Petrarca a Padova 27-20 perad un giocatore della squadra avversaria di nazionalità neozelandese ed origini samoane. Umberto Casellato, 49 anni - come riferiscono i quotidiani locali - si sarebbe lasciato sfuggire una frase (nero di...) che ha portato il direttore di gara ad espellerlo, su segnalazione del quarto uomo, per il comportamento antisportivo e razzista.Subito dopo l'insulto - durante il match valido per il Continental Shield - l'si è scusato sia con il giocatore che con la squadra avversaria ma ciò non dovrebbe bastare a evitargli una squalifica e una sanzione da parte del club.L'insulto è giunto durante una partita particolarmente 'calda' (la rivalità tra i due club è accesissima) dopo che più volte tra falli ...