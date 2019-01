Naufragio della Costa Concordia | oggi l’Isola del Giglio ha ricordato le 32 vittime

meteoweb.eu

(Di domenica 13 gennaio 2019) Ricorreil 7° anniversario del, l’ammiraglia diCrociere che nel 2012 urtò gli scogli de Le Scole e si adagiò sulle rocce di Punta Gabbianara, all’Isola del, provocando la morte di 32 persone.L’Isola halecon una santa messa in suffragio celebrata nella chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano aPorto, a cui è seguita la deposizione, da parte del sindaco Sergio Ortelli, di una corona di fiori nelle acque di Punta Gabbianara. Stasera una fiaccolata partirà dalla chiesa verso il molo rosso fino alla lapide in ricordo delledi quella tragica notte e il suono delle sirene delle navi accompagnerà la preghiera nell’esatto orario in cui la nave da crociera urtò gli scogli.L'articolol’Isola delhale 32sembra essere ...