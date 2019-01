Napoli sul velluto | Milik e Ruiz stendono il Sassuolo | gli azzurri trovano il Milan nei

Napoli-Sassuolo 2-0 : risultato e cronaca in diretta live : Napoli-Sassuolo, Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Napoli-Sassuolo LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta degli ottavi di Coppa Italia : formazioni ufficiali Napoli , 4-4-2, : Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Diawara, Ruiz, Ounas; Milik, Insigne. Sassuolo , 4-3-3, : Pegolo; Lirola, Magnani, Rogerio, Peluso; ...

Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score - ottavi : Ancelotti e il Napoli puntano al titolo : Risultati Coppa Italia: la Diretta gol live score delle partite attese oggi 13 gennaio 2019 e valide per il tabellone degli ottavi di finale.

Napoli : furto di rame sulla linea 2 del metrò - treni in ritardo : Un furto di rame, ancora da quantificare, è avvenuto in serata lungo la tratta della metropolitana linea 2, all'altezza della stazione di Campi Flegrei, a Fuorigrotta. Sul posto le forze dell'ordine. ...

Napoli - ADL sul futuro di Rog : "Ne parlerò con Ancelotti" : Nelle intenzioni del Napoli non dovrebbero esserci movimenti nè in entrata nè in uscita. Nelle intenzioni, appunto, perché sono tante le indiscrezioni che si stanno susseguendo in questi giorni. C'è ...

Cori razzisti - Salvini sul Napoli : 'Fa male a fermarsi' : Napoli, Salvini: ' Dire 'stop' sarebbe lasciare il calcio in mano a pochi violenti ' Il ministro dell'Interno commenta così: ' Non fa bene a fermarsi, perché lascia uno sport bello come il calcio in ...

Migranti - il vicesindaco di Napoli esulta : "Finalmente mediazione e solidarietà hanno prevalso" : Lo ha definito ' un orribile braccio di ferro sulla pelle di bambini e adulti colpevoli solo di voler fuggire il più lontano possibile dalla fame e dalle violenze '. E soprattutto si è detto ...

Napoli - sversamenti sul lungomare : 'Commissione per valutare i danni' : Non sono ancora limpide le acque del lungomare nonostante il cattivo tempo e le correnti. In superficie infatti si può ancora distinguere chiaramente una coltre biancastra che galleggia proprio sotto ...

Normale di Pisa - si dimette il direttore Vincenzo Barone dopo lo scontro sulla sede a Napoli : Il direttore della Normale di Pisa Vincenzo Barone si presenterà dimissionario alla seduta del Senato accademico in programma oggi alle 10. E’ quanto apprende l’Agenzia Ansa da fonti accademiche. Le dimissioni irrevocabili del professore sono già al protocollo della Scuola. La decisione è maturata nella notte dopo che ieri pomeriggio Barone aveva annunciato che avrebbe valutato come comportarsi solo dopo aver appreso, nel corso del Senato ...

Migranti - DeMa fa sul serio - il vicesindaco va in missione a Malta : 'Pronti a ospitarvi a Napoli' : Il vicesindaco del Comune di Napoli Enrico Panini è in queste ore in viaggio verso Malta per portare a nome del Sindaco de Magistris e dell'Amministrazione la solidarietà ai Migranti in balia del mare ...

Normale di Pisa - scontro sulla sede a Napoli. Il direttore : “Inopportune le interferenze di sindaci e quant’altro” : “Alla Scuola Normale Superiore di Pisa bisogna decidere se rimanere isolati in una torre d’avorio o aprirsi al resto del mondo, ma anche se nella gestione di questa istituzione siano opportune le interferenze di sindaci e quant’altro”. Mancano ormai poche ore alla riunione del Senato Accademico prevista per domani, nel corso della quale si discuterà sulla mozione di sfiducia presentata nei confronti del direttore della Normale Vincenzo Barone ...

Sampdoria - Romei : 'Gabbiadini fortissimo - parleremo con il Napoli di Tonelli. Sul futuro di Giampaolo... : Interessanti anche le dichiarazioni su Giampaolo, che in primavera discuterà il rinnovo: 'Il mister è molto affezionato al mondo Samp. Dipendesse solo da noi, andremmo avanti con lui per molto tempo. ...

Napoli - la denuncia del consigliere regionale : 'Insultato e minacciato dal parcheggiatore abusivo' : 'Mi ha insultato e minacciato mentre estorceva danaro agli automobilisti in sosta alla Riviera di Chiaia. Ignobile il sostegno manifestato da alcuni automobilisti in suo favore. Aspettiamo ...