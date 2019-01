Napoli-Sassuolo 1-0 La diretta Var annulla il pareggio di Locatelli

Napoli-Sassuolo 1-0 - Milik sblocca la partita di Coppa Italia : Napoli-Sassuolo, Milik esulta dopo il gol NAPOLI Coppa Italia , ottavi di finale. Napoli-Sassuolo 1-0, gol: Arek Milik 15 . Il Napoli è passato in vantaggio al quindicesimo. Cross di Lorenzo Insigne ...

Napoli-Sassuolo primo tempo 1-0 - decide Milik (e il Var) : Azione Insigne-Ounas È un gol di Arkadiusz Milik a decidere il primo tempo Napoli e Sassuolo ottavo di finale di Coppa Italia. Primi 45 minuti in chiaroscuro del Napoli che non corre quasi mai pericoli, ma va a intermittenza. Il quasi si riferisce al 35esimo del primo tempo, quando il Sassuolo va in rete con Locatelli ben servito da Djuricic. Veementi le proteste del Napoli per un precedente fallo di mano d Locatelli da cui era nata ...

Napoli-Sassuolo - formazioni : giocano Ospina - Mario Rui e Ounas : formazioni ufficiali di Napoli-Sassuolo ottavi di finale di Coppa Italia. Ancelotti rimette tra i pali Ospina, a sinistra preferisce Mario Rui a Ghoulam. Coppia centrale di centrocampo Diawara Fabian Ruiz. Sulle ali Callejon e Ounas. Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Diawara, Fabian Ruiz, Ounas; Insigne, Milik. A disposizione: Meret, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Rog, Allan, Zielinski, Younes, ...

Napoli-Sassuolo : la probabile formazione : Ghoulam o Mario Rui? Il Napoli torna in campo. L’ultima volta è stato il 29 dicembre. Napoli-Bologna 3-2, con gol di Mertens nel finale quando la vittoria sembrava sfumata. Ottavi di finale di Coppa Italia. Napoli-Sassuolo. Il match non è una novità quest’anno. La sfida agli uomini di De Zerbi è stata già giocata. Il 7 ottobre. Finì 2-0 per gli azzurri che Ancelotti schierò così: Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, ...

