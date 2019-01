Napoli | notte di sangue a Mergellina | fermato l' assassino | è un magrebino

Napoli - notte di sangue a Mergellina : rincorso e ucciso con una coltellata al cuore : La lite esplode all'improvviso, e a scatenarla è un motivo banale. Tra derelitti senza nome che per sopravvivere fanno i lavavetri ai semafori ci si contende anche la disperazione come...

Oculistica - a Napoli di notte meglio non farsi male : La prima tappa è il Loreto mare, l'ospedale più vicino a casa. Ma non ha il pronto soccorso oculistico. 'Qui i medici mi suggeriscono di raggiungere direttamente il Vecchio Pellegrini', racconta ...

Terremoto a Napoli durante la notte di ieri di magnitudo 1.9 : epicentro a Quarto : Momenti di spavento nella città di Napoli, nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 gennaio 2019. Una scossa di Terremoto, non particolarmente forte, è stata registrata nella zona flegrea del capoluogo campano. I sismografi dell'I.N.G.V., Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con sede presso l'osservatorio vesuviano di Torre del Greco (città metropolitana di Napoli), hanno percepito un sisma di intensità pari a 1.9 di magnitudo, ...

Terremoto Napoli - nella notte scossa di magnitudo 1.9 a Quarto - : Il sisma si è verificato all'1.28. Nessun danno, ma molte persone hanno avvertito la scossa registrata a una profondità di soli 2 km

Scossa di terremoto tra Napoli e Pozzuoli - notte di paura sui social : Una Scossa di terremoto non forte, ma intensa, è stata chiaramente avvertita in tutta l'area flegrea di Napoli e sino a Pozzuoli. L'Ingv ha registrato una magnitudo di 1.9...

Napoli - agguato nella notte : pregiudicato ferito con due colpi di pistola : Un 29enne napoletano è stato ferito da un proiettile ieri sera, a pochi passi dalla propria abitazione. L'uomo, pregiudicato già noto alle forze dell'ordine, è stato colpito in vico Portamedina, nella ...

Napoli - rubano un bancomat nella notte facendo esplodere una bomba : Come nel film "Lo chiamavano Jeeg Robot" una banda di malviventi, questa notte, approfittando degli spari dei botti di Capodanno, ha portato via un bancomat pieno di denaro in contanti. L"episodio è accaduto a Giugliano in Campania, nel Napoletano, dove i rapinatori con una bomba carta hanno provocato un'esplosione che ha sradicato il bancomat della filiale del Banco di Napoli al corso Campano.I banditi, poi, lo hanno caricato su un camioncino ...

Napoli - primo bilancio della notte di San Silvestro : due feriti gravi : Allo scoccare della mezzanotte insieme ai festeggiamenti si sono registrati anche i primi ferimenti da fuochi d'artificio. Si tratta di un 41enne e di un 34 enne, entrambi napoletani e assistiti all'...

Notte di terrore a Napoli Est : esplode bomba carta tra i petardi : Paura nella Notte per l'esplosione di una bomba carta davanti ad uno stabile di corso Protopisani, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. I residenti hanno udito un'auto che si ...

Natale a Napoli con l'ombrello : allerta meteo dalla mezzanotte : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per le condizioni di vento e mare a partire dalla mezzanotte. Su tutta la Campania, per l'intera...

Maltempo : stanotte 2 stazioni metro aperte a Napoli per i senza fissa dimora : Resteranno aperte di notte per ospitare i senza fissa dimora le stazioni Museo e Municipio della linea 1 della metropolitana di Napoli. Lo annuncia l’assessore ai Diritti di cittadinanza e alla coesione sociale del Comune di Napoli, Laura Marmorale, in previsione dell’ondata di freddo in arrivo secondo le previsioni. Marmorale ringrazia Nicola Pascale, amministratore unico di Anm (Azienda napoletana mobilità, “e tutto il ...

Palazzi e parchi : quanto è buia la notte di Napoli : Nella città del sole, quando il giorno si spegne a comandare è il colonnello buio. Così anche la Napoli dell'arte verso sera scompare sotto una coperta nera. Dal Plebiscito al Duomo, Da Villa ...

Natale a Napoli - Notte bianca ai Colli Aminei : Per il giorno sabato 22 dicembre 2018 è prevista una serata all'insegna dello spettacolo e dell'intrattenimento interamente made in Naples. La terza municipalità del comune di Napoli (Stella, S. Carlo all'arena), ha sponsorizzato è promosso un'iniziativa volta alla valorizzazione del quartiere Colli Aminei. Forte dell'aiuto e del sostegno, anche economico, della rete commercianti Colli Aminei 3.0 ( AICAST ), in collaborazione con ...

Napoli - Milik : 'Occasione finale? La dimentico in una notte. Ora pensiamo al Cagliari' : Arkadiusz Milik , attaccante del Napoli , ha parlato dopo il ko di Liverpool al microfono di Sky Sport: 'Dimenticare quell'Occasione finale? Una notte basta perché la prossima partita con il Cagliari è vicina. Il calcio è così. Si poteva fare di più, ma abbiamo tanto rispetto per il Liverpool, ...